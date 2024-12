Es hat "nur" vier Generationen gedauert: Apple hat den AirPods im Jahr 2024 endlich ANC verpasst – und verlangt prompt einen Aufpreis von 50 Euro dafür. Allerdings sollen die AirPods 4 dank H2-Chip auch besser klingen und können Gesten anhand von Kopfbewegungen erkennen. Lassen sie die Konkurrenz so hinter sich? Und für wen sind sie besser geeignet als die AirPods Pro? Das hab ich für nextpit herausgefunden!

An der Unterseite platziert Apple zudem einen Lautsprecher, der vor allem zwei Funktionen erfüllt: Er kann einerseits einen Ton wiedergeben, wenn man die AirPods verlegt hat. Noch praktischer ist allerdings, dass er den Ladezustand über akustische Signale indiziert. So vergisst man es seltener, die Kopfhörer aufzuladen.

Der bekannte Stiel, an dem Apple Steuerelemente, Kopfhörer und Ladekontakte anbringt, ist ein wenig kürzer geworden. Damit fallen die Earbuds im Ohr ein bisschen weniger auf. Ebenfalls überzeugen konnte im Testzeitraum das Lade-Etui. Es ist nicht nur besonders hochwertig verarbeitet, Apple hat es im Volumen noch einmal um 30 Prozent schrumpfen können. Damit ist es eines der kleinsten Lade-Etuis, die ich bei True-Wireless-Kopfhörern kenne. Den Knopf auf der Rückseite ersetzt Apple zudem durch einen Klopfsensor. Zum manuellen Pairen klopft man also zweimal auf die Vorderseite des Etuis.

Einige Stunden und einige Kopfschütteltests später stellt sich aber heraus, dass Apples Ansatz durchaus aufgeht. Trotz offenem Design – nicht ganz so offen wie " echte offene" Kopfhörer – sitzen die AirPods sicher im Ohr und fielen im Testzeitraum auch nicht aus ihnen heraus. Dennoch bleibt beim Einsetzen immer ein Gefühl des "Halten sie wirklich fest im Ohr?", das auch nach mehreren Tagen nicht weggeht. Darüber hinaus verrutschen die Earbuds durchaus im Ohr. Das spürt man an leichten Veränderungen im Klang und beim ANC.

In der vierten Generation sollen die AirPods daher besonders komfortabel und sicher im Ohr sein. Dabei geht man durchaus mutig vor und erlaubt Kund:innen keinerlei Anpassungen über Silikonspitzen oder Aufsätze. Wer regelmäßig andere Earbuds trägt, für den ist das Tragegefühl daher erstmal sehr ungewohnt. Ich hatte zu Anfang kaum Selbstbewusstsein, die AirPods über der Spüle oder beim Joggen zu tragen.

Seit Apple die ersten AirPods im Jahr 2016 vorstellte, hat sich viel und wenig bei den Kopfhörern getan. Einerseits vertraut man noch immer auf das weiße Kopfhörerdesign ohne Silikonspitzen oder sonstige Mechanismen für einen besseren Halt. Andererseits hat Apple in den Jahren einen Datensatz von 50 Millionen Datenpunkten aus Ohrformen gesammelt. Diese hat das Unternehmen über Laser-Topografie und 3D-Fotogrammetrie erhoben und dann so zusammengerechnet, dass die absolut beste Earbud-Form für das Durchschnitts-Ohr entsteht.

Optisch hat sich wenig geändert in der vierten Generation der AirPods – die kabellosen Earbuds gibt's noch immer nur in einer weißen Farbvariante, das Lade-Etui ist mit Maßen von 50 x 21 x 46 mm wirklich winzig, und ohne Silikonspitzen ist das Tragegefühl erst einmal ungewohnt. Für einen höheren Tragekomfort hat Apple aber etliche Ohren ausgewertet und schützt die Earbuds beim Runterfallen über eine IP54-Zertifizierung.

Bedienung und Komfortfunktionen

Apple fügt den AirPods eine neue Steuerungsmöglichkeit hinzu: Schüttelt Ihr den Kopf oder führt ein Kopfnicken durch, versteht Euer iPhone, ob Ihr Fragen beantwortet oder verneint. So könnt Ihr etwa Anrufe annehmen oder Euch lange WhatsApp-Nachrichten vorlesen lassen. Davon abgesehen gibt's noch immer die bekannte "Squeeze-Steuerung", der nach wie vor eine Lautstärkensteuerung fehlt.

Gefällt:

Kopfgesten sind erstaunlich praktisch

Squeeze-Gesten für mich die beste Steuerung bei Earbuds

Gefällt nicht:

Keine Lautstärkensteuerung an den Earbuds

Sehr eingeschränkter Equalizer

Spätestens seit der Vision Pro hat Apple erkannt, dass eine Steuerung nicht immer über die Hände passieren muss. Spannend an den AirPods in der vierten Generation ist daher, dass sie Kopfnicken und Kopfschütteln erkennen können. Das System erlaubt es Euch, Anrufe anzunehmen oder vorgelesene Benachrichtigungen von Siri zu unterbrechen. Dass die Earbuds Eure Eingaben erkennen, erkennt Ihr durch ein leises Klopfen im Ohr. Apple-typisch geht die Gestensteuerung binnen weniger Versuche in Fleisch und Blut über.

Praktisch ist die Hands-Free-Steuerung vor allem bei Anrufen. Diese könnt Ihr so besonders bequem annehmen oder ablehnen. Für die Außenwelt kann das aber durchaus befremdlich aussehen. Im Test schickte mir jemand zum Beispiel mehrere WhatsApp-Nachrichten hintereinander und so musste ich alle 30 Sekunden unterwegs den Kopf schütteln. Natürlich lässt sich die Gestensteuerung auch komplett deaktivieren.

Öffnet Ihr das Lade-Etui, zeigt Euch Euer iPhone direkt den Ladezustand an. © nextpit Einige Funktionen seht Ihr in der Lautstärkensteuerung im iOS-Kontrollzentrum. © nextpit In den Einstellungen tauchen die AirPods als Menü auf. © nextpit Die adaptive Lautstärke und das Noise-Cancelling könnt Ihr natürlich auch steuern. © nextpit Hier seht Ihr einige weitere Einstellungen! © nextpit Habt Ihr Apple Care+ aktiviert, seht Ihr die Restlaufzeit ebenfalls in den Einstellungen. © nextpit Die Klanganpassung in den Barrierefreiheit-Einstellungen ändern den Klang merklich und dienen als Equalizer-Alternative. © nextpit Zur Auswahl stehen dabei drei Modi. © nextpit

Dasselbe gilt für die vorgelesenen Benachrichtigungen von Siri, die ich im Testzeitraum aber eher praktisch finde. Die Sprachassistent entscheidet dabei, wann etwa eine WhatsApp-Nachricht zu lang ist und fragt Euch, ob sie alles vorlesen soll. Hier wäre es noch praktisch, wenn sie erkennt, dass mehrere Nachrichten eintreffen, um diese dann gebündelt vorzulesen

Ebenfalls sehr nervig ist, wie Apple mit dem Equalizer der AirPods umgeht. Wie schon beim Tragekomfort ist das Unternehmen sehr davon überzeugt, das beste Klangprofil für alle Kund:innen zu kennen. Daher packt man drei Anpassungen tief in die Einstellungen für die Barrierefreiheit. Die drei Einstellungen "Ausgewogener Ton", "Stimmunfang" und "Höhen" verändern den Klang zwar merklich, sind aber insgesamt zu unflexibel. Alternativ gibt es noch einen Workaround, bei dem man über die Funktion "Audiogramm" Frequenzbänder einrichten und in der Intensität verändern kann. Das ist aber so umständlich, dass es wohl die wenigsten Nutzer:innen einstellen werden.

Im Vergleich zu den AirPods Pro der zweiten Generation (zum Test) fehlt den Basis-Modellen zudem eine relevante Funktion: Die günstigeren Modelle lassen sich nicht als Hörgeräte nutzen. Eine Funktion, die technisch sicher umsetzbar wäre – alternativ gibt's nur die Funktion "Live-Mithören", bei der die Audioeingabe des iPhone-Mikrofons über die Kopfhörer wiedergegeben wird.

Schauen wir nochmal zu den teureren Pro-Modellen, fehlt zudem die Funktion zum Gehörschutz. Ähnlich wie die Google Pixel Buds Pro 2 überwachen die Pro-AirPods dabei, wie lange Ihr Eure Ohren einem hohen oder zu hohen Geräuschpegel aussetzt. Hier sehen wir wieder eine künstliche Beschneidung, um zum Kauf der teureren Kopfhörer anzuregen. Schade!

Um auf einer positiven Note zu enden: Apples Spatial Audio funktioniert auch bei den AirPods 4 prima. Dabei simulieren die AirPods den Eindruck, als würde der Klang räumlich aus dem Handylautsprecher kommen. Diese Funktion kann man an die eigene Ohrform anpassen. Die Anleitung seht Ihr gleich im nächsten Kapitel!

Ach ja, ganz grundsätzlich lassen sich die AirPods übrigens auch mit Android-Geräten nutzen. Leider fallen hier die Komfortfunktionen größtenteils weg – und genau mit diesen kann sich Apple schließlich Vorteile gegenüber der Konkurrenz sichern. Sucht Ihr nach In-Ear-Kopfhörern für Android, empfehle ich Euch die verlinkte nextpit-Kaufberatung!