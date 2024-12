Möchtet Ihr unterwegs nicht nur Google Maps nutzen oder auf WhatsApp schreiben, solltet Ihr ein entsprechendes Datenpolster besitzen. Um Instagram, TikTok und Co. ausgiebig in Bus und Bahn nutzen zu können oder Filme, Serien und sonstige Videos außerhalb des WLANs zu streamen, ist ein Datenvolumen von mindestens 10 bis 20 GB empfehlenswert. Da simyo Euch gerade im Weihnachtsangebot 10 GB schenkt, kommt Ihr besonders günstig an einen solchen Mobilfunktarif. Aber auch für unter 5 Euro im Monat lohnt sich ein Angebot.

Affiliate Angebot simyo Alle Tarife bei simyo entdecken

35 GB Datenvolumen zum kleinen Preis: So gut ist der simyo M

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt Ihr derzeit zweifellos beim simyo M. Grund dafür ist die Weihnachtsaktion des Anbieters, durch die Ihr 35 statt 25 GB Datenvolumen bekommst. Der Tarif bringt Euch ins Netz von o2 (Tarifübersicht) und Ihr profitiert von einer Download-Bandbreite über 50 MBit/s mit 5G. Außerdem dabei: Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS. Und dank EU-Roaming nutzt Ihr den Tarif genauso auch in der gesamten EU.

Verpasst nicht: Die besten Tarife der Telekom im Dezember

Das Beste ist allerdings, dass Ihr derzeit die Anschlussgebühr geschenkt bekommt – und das sogar bei einer flexiblen Laufzeit-Variante. Ihr könnt also jeden Monat kündigen. Für 7,99 Euro monatlich seid Ihr bestens gerüstet, um auch mehrere Stunden im Monat auf Youtube, Netflix und Co. zu verbringen und Euch so die Zeit bei langweiligen Bahnfahrten zu vertreiben. Um Euch einen Einblick zu geben, was Euch sonst noch erwartet, haben wir nachfolgend die besten Tarife von simyo für Euch aufgelistet:

simyo XS simyo S simyo M Netz o2 o2 o2 Datenvolumen 10 GB 20 GB 25 GB 35 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate / Monatlich kündbar 24 Monate / Monatlich kündbar 24 Monate / Monatlich kündbar Monatliche Kosten 4,99 € 6,99 € 7,99 € Einmalige Gesamtkosten Entfallen Entfallen Entfallen Effektive Kosten pro GB ~ 0,50 € ~ 0,35 € ~ 0,23 € Zum Angebot*

Was bietet Euch simyo sonst noch?

In der vorigen Tabelle könnt Ihr bereits die beiden anderen Tarif-Deals entdecken. Der simyo S bringt Euch etwa für monatlich 6,99 Euro ins 5G-Netz von o2 und bietet 20 GB Datenvolumen. Mit dem simyo XS bekommt Ihr sogar schon für 4,99 Euro 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz bereitgestellt.

Passend dazu: Die besten Smartphones unter 500 Euro

Wer auf Serien- und Filmstreaming oder die Nutzung von Social Media unterwegs weitestgehend verzichten kann, bekommt hiermit einen echten Budget-Tarif. Auch diese beiden Handyverträge beinhalten eine Allnet-Flat und EU-Roaming. Hier könnt Ihr ebenfalls monatlich kündigen und bekommt momentan die Anschlussgebühr in Höhe von knapp 20 Euro geschenkt. Alles in allem sind die günstigen Tarife von simyo also vor allem für sparsame Vielsurfer interessant.

Was haltet Ihr von den Tarifen? Ist einer von den drei Verträgen interessant für Euch? Lasst es uns wissen!