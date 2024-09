Verlieren die Pro-Modelle des iPhone an Popularität?

Laut der Analyse von Kuo scheint das Interesse am iPhone 16 Pro deutlich geringer zu sein, als es noch beim iPhone 15 Pro (Test) der Fall war. Überraschenderweise verzeichnen die Standardmodelle, insbesondere das iPhone-16-Plus, einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Plus-Modell in der Vergangenheit oft hinter den Erwartungen Apples zurückblieb.

Die geringeren Zahlen begründet Kuo unter anderem durch das Fehlen von Apple Inteligence zum Veröffentlichungszeitpunkt des iPhone 16 Pro. Verglichen mit den iPhone-15-Pro-Modellen aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres sind die Verkäufe der iPhone-16-Pro-Geräte am ersten Wochenende um 27 beziehungsweise 16 Prozent beim Pro Max zurückgegangen.

Das sind die neuen Funktionen des iPhone 16. / © Apple

Zudem scheint es so, als würde Apple der verstärkte Markt in China zusetzen. In Europa kommt die Nichteinhaltung der Versprechen ebenfalls zum Tragen. Die Apple-KI sollte eigentlich bereits in den Startlöchern stehen, tut es aber noch nicht. Apple gab bei der Präsentation des iPhone 16 an, dass die KI-Funktionen frühestens 2025 zur Verfügung stehen.

Der Analyst spekuliert, dass Apple möglicherweise seine Strategie für zukünftige iPhone-Generationen anpassen könnte, um die Nachfrage wieder anzukurbeln. Trotz des allgemeinen Rückgangs bleibt abzuwarten, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden, insbesondere mit der geplanten Einführung neuer Funktionen und möglicher Werbeaktionen in der Vorweihnachtszeit.

Seid Ihr überrascht über die geringen Vorbesteller-Zahlen der iPhone-16-Pro-Modelle? Teilt uns gerne Eure Meinung in den Kommentaren mit.