Das diesjährige iPhone-Event von Apple brachte uns auch die neuen AirPods 4 und die überarbeiteten AirPods Max . Neben der Überarbeitung der AirPods stellte Apple auch eine neue Hörhilfefunktion für die aktuellen AirPods Pro 2 vor, die in Zukunft per Software-Update verteilt werden soll, sobald die Zulassung der FDA vorliegt. Anscheinend dauerte es nicht lange, bis Apple die Genehmigung erhielt.

Die US Food and Drug Administration gab am Donnerstag bekannt, dass sie dem iPhone-Hersteller die Zulassung für die Software der AirPods Pro 2 (Test) erteilte. Diese Genehmigung bedeutet, dass Apple eine neue Firmware für die aktuellen AirPods Pro 2 ausliefern kann, die sie zu Hörgeräten macht.

Nach Angaben der FDA ist dies die erste Zulassung einer klinischen Software für Verbraucherprodukte, insbesondere für Kopfhörer. Die neue Hörhilfefunktion soll gehörlosen Nutzer:innen ab 18 Jahren mit leichter bis mittlerer Hörverschlechterung helfen.

So funktioniert die neue Hörhilfefunktion der AirPods

Bei der Einrichtung müssen die Nutzer:innen einen kurzen Hörtest mit den AirPods in Verbindung mit einem iPhone durchführen, um eine eventuelle Hörminderung festzustellen. Sobald ein Hörverlust festgestellt wird, wird ein neues Klangprofil erstellt, auf dessen Grundlage der Klang und die Lautstärke angepasst werden. Die Ergebnisse des Hörtests können über die Health App auf dem Handy abgerufen werdn.

Um die Hörhilfefunktion zu nutzen, muss ein Hörtest mit den AirPods Pro 2 und einem iPhone durchgeführt werden. / © Apple

Obwohl eine der Varianten der AirPods Pro 4 ANC unterstützt, sind derzeit nur die AirPods Pro 2 für diese Funktion zertifiziert. Es wurde jedoch angemerkt, dass Apple die wichtige Funktion bei zukünftigen AirPods-Modellen aktivieren könnte.

Gerüchten zufolge wird Apple die AirPods Pro 3 im Jahr 2025 auf den Markt bringen. Es ist also wahrscheinlich, dass diese noch unangekündigten AirPods als Nächstes von dieser Funktion profitieren.

Neben der neuen Hörhilfefunktion führt Apple auch einen Gehörschutzmodus ein, der standardmäßig aktiviert ist. Dieser schützt das Gehör der Nutzer:innen in lauten Umgebungen wie einem Konzert oder einer Fabrik, indem er die passive Lärmisolierung aktiviert.

Was denkt Ihr über diese neuen Funktionen der AirPods?