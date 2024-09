Seid Ihr wettbewerbsorientiert? Dann werdet Ihr Auto Pirates lieben, bei dem Ihr Eure Seefahrerfähigkeiten gegen Spieler:innen auf der ganzen Welt testen könnt. Sucht Ihr nach einer einfachen App zum Tagebuchschreiben? Dann testet DailyBean an. Mit Impact unterstützt jeder Schritt, den Ihr macht, einen wohltätigen Zweck. Android-Nutzer:innen können sich Shake It! und Sum Up AI Notification Summary ansehen, beides solide Vorschläge!

Alle diese Apps wurden von unseren Redakteuren ausgewählt und geprüft, um sicherzustellen, dass sie so weit wie möglich frei von übertriebenen Mikrotransaktionen oder nerviger Werbung sind. Wenn Ihr lieber komplett kostenlose Apps und Spiele mögt, klickt lieber auf unsere kostenlosen Apps der Woche.

Auto Pirates: Captains Cup (Android & iOS)

Um es gleich vorwegzunehmen: Dies ist ein Auto-Battle-Spiel mit einer unwiderstehlich niedlichen Grafik, die Euch von Anfang an fesseln wird. Ihr wählt eine Mannschaft aus, jedes Mitglied hat seine eigenen Fähigkeiten, Stärken und natürlich auch Schwächen, bevor Ihr Euch in den rundenbasierten Kampf gegen andere Spieler:innen stürzt.

Jedes Mal, wenn Ihr gewinnt und Fortschritte macht, könnt Ihr Eure Gewinne nutzen, um Eure Chancen im Kampf zu verbessern. Natürlich bedeutet es nichts, eine überlegene Mannschaft zu haben, wenn Euer Gegner im Gefecht strategisch besser vorgeht als Ihr. Es geht nicht nur um Muskeln, sondern auch um Köpfchen.

Die Spielmechanik ist etwas gewöhnungsbedürftig. Auch wenn die Lernkurve nicht allzu steil ist, könnt Ihr nicht einfach loslegen und Euch in das Spiel stürzen. Es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (14,99 € - 28,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Auto Pirate hat einen ziemlich hohen Wiederspielwert: Captains Cup. Nachdem Ihr eine ganze Weile damit verbracht habt, gibt es jedoch nur sehr wenige Optionen, wenn es darum geht, die beste Crew zu finden, mit der Ihr die sieben Weltmeere erobern könnt.

Ladet Auto Pirate: Captains Cup aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

DailyBean: Das einfachste Journal (Android & iOS)

Das Leben eines jeden ist anders, und manche von uns lieben es, ihre Gedanken aufzuschreiben und festzuhalten. DailyBean ist eine niedliche Tagebuch-App, die mir die Freiheit gibt, meine Erlebnisse mithilfe eines intuitiven und einfach zu verstehenden Registerkartensystems aufzuschreiben.

Ich finde es toll, dass der Monatskalender mir einen schnellen Überblick darüber verschafft, wie ich mich den ganzen Monat über gefühlt habe. Er bietet einen Überblick über fünf Stimmungen, auf die ich klicken kann, um den Eintrag zu sehen, den ich geschrieben habe.

Neben den Stimmungs-Icons gibt es auch Aktivitätssymbole, die mir helfen, zusammenzufassen, was ich den ganzen Tag über gemacht habe. Wenn ich noch mehr ins Detail gehen möchte, kann ich natürlich jederzeit eine Zeile mit Notizen und ein Foto einfügen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 89,99 €) / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

DailyBean ist ein einfaches Tagebuch für Euch, mit dem Ihr Euer Leben tracken könnt. / © nextpit

Das Vorhandensein von Kategorien hilft mir, verschiedene Ereignisse in meinem Leben im Handumdrehen zu sortieren. Ich kann sie jederzeit einfach hinzufügen und löschen, wenn ich möchte. Ich würde sagen, diese App eignet sich am besten für alle, denen es schwerfällt, aufzuschreiben, wie sie sich fühlen und wie es ihnen geht.

Ladet DailyBean: Simplest Journal aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Impact - Steps Fitness Charity (Android & iOS)

Gehört Ihr zu denen, die gerne jeden Tag 10.000 Schritte gehen? Wenn ja, warum solltet Ihr nicht mit Euren Taten mehr Menschenleben beeinflussen, während Ihr fitter werdet und in Form kommt? Wie der Name der App schon sagt, ermöglicht Impact Euch, mit jedem Schritt eine positive Veränderung zu bewirken. Ihr könnt Euer Telefon, Euren Fitness-Tracker oder Eure Apple Watch benutzen, um Eure Bewegung zu tracken, egal ob Ihr spazieren geht, joggt, lauft oder in der Halle trainiert.

Unternehmen sponsern Eure Schritte über ihre CSR-Programme (Corporate Social Responsibility), während Ihr für einen guten Zweck schwitzt. Auf diese Weise erhalten gemeinnützige Organisationen Geld, um sicherzustellen, dass ihre bestehenden Projekte weitergeführt werden können. Das ist eine App, bei der jeder Schritt zählt!

Pro 2.500 Schritte kommen etwa 0,10 € für einen sozialen Zweck Eurer Wahl zusammen. Ihr liebt die Umwelt? Pflanzt einen Baum, indem Ihr zu Fuß geht. Habt Ihr ein Faible für Kinder? Füttert sie, während Ihr die Straße entlang lauft. Es gibt zahlreiche Optionen für jeden Geschmack.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Macht Euch auf den Weg zu einem besseren Version Eurer selbst und einer besseren Welt. / © nextpit

Gamification ist ein weiterer interessanter Aspekt, denn Ihr könnt Euch Abzeichen und Ränge verdienen, die Euch bei der Beständigkeit helfen. Schließlich ist es immer schön zu spüren, dass Ihr etwas erreicht habt.

Ladet Impact - Steps Fitness Charity aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Shake it! (Android)

Der Gyrosensor in unseren Smartphones hat die Art und Weise, wie das Smartphone genutzt wird, verändert. Er kann die geschätzte Anzahl der täglich zurückgelegten Schritte anzeigen, Spiele spielen oder aber auch andere Aufgaben durch Schütteln des Handys erledigen. Shake it! ist eine einfache App, die für Android-Nutzer:innen von Interesse sein könnte.

Was macht sie? Im Grunde könnt Ihr bei jedem Schütteln des Geräts eine Aktion zuweisen oder eine App auswählen. So könnt Ihr ganz einfach mit einem Schütteln Eure Taschenlampe einschalten oder auf die Kamera zugreifen. Natürlich glaube ich, dass es nicht die sinnvollste App ist, wenn Ihr zu den Leuten gehört, die ihre nervöse Energie durch wilde Zuckungen zu kanalisieren versuchen. Wäre vermutlich nervig, in großer Runde versehentlich ständig die Taschenlampe oder ähnliches zu aktivieren, oder?

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Schüttelt Euer Smartphone, um ausgewählte Funktionen zu aktivieren. / © nextpit

Zum Glück gibt es einen Schieberegler, mit dem Ihr einstellen könnt, wie empfindlich die App auf Bewegungen reagiert. Ihr könnt Dreh- und Schüttelgesten verwenden und sogar die Vibration für einen zusätzlichen "Kick" aktivieren. Alles in allem ist dies eine einfache App mit einer einfachen Funktion, aber das Wichtigste ist, dass sie ohne viel Aufhebens auf einer übersichtlichen Benutzeroberfläche funktioniert!

Ladet Shake it! aus dem Google Play Store herunter.

Sum Up AI Notification Summary (Android)

Gibt es Zeiten, in denen Ihr Euch von der Anzahl der Chatgruppen, in denen Ihr seid, überfordert fühlt? Zum Glück gibt es mit Sum Up AI Notification Summary etwas Abhilfe. Der Name dieser App verrät Euch schon, dass wieder einmal KI dafür sorgen soll, dass das Leben hoffentlich einfacher wird. Bevor Ihr loslegen könnt, braucht Ihr einen Gemini-API-Schlüssel.

Diese App trackt die Anzahl der Nachrichten, die über Eure verschiedenen Messaging-Apps eingehen, darunter WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram und Slack. Ihr könnt diese App so einstellen, dass sie Euch eine kurze Zusammenfassung von jeder Eurer verbundenen Messaging-Apps liefert, solange sie zwischen 3 und 7 Nachrichten erhalten, bevor eine kurze Zusammenfassung erstellt und in Eurer Benachrichtigungsleiste angezeigt wird.

Preis: 0,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Lasst AI Eure sozialen Medien zusammenfassen. / © nextpit

Während es mit Memes und anderen Arten von Stickern und animierten GIFs nicht so gut funktioniert, vollbringt es bei Text wahre Wunder. Natürlich funktioniert das am besten, wenn der Text zusammenhängend ist. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich mit einem Gen Z oder Gen Alpha über Sum Up zu unterhalten, daher weiß ich nicht, ob die App Begriffe wie skibidi, mid, rizz und fanum tax entziffern kann.

Ladet Sum Up AI Notification Summary aus dem Google Play Store herunter.

Damit sind wir am Ende der Top-5-Apps der Woche angelangt. Wir hoffen, dass unsere Liste in dieser Woche Euren "App"etit anregt! Habt Ihr sie heruntergeladen? Schaut nächsten Sonntag wieder rein, wenn wir eine weitere Liste mit fünf Apps und Spielen vorstellen.