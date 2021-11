Gratis statt 5,99 €: Diese App macht Eure Arbeit sicherer und effizienter!

Die App "OnSite Checklist" ist für eine begrenzte Zeit (bis zum 11.7.) im Google Play Store kostenlos

Der normale Preis beträgt 5,99 Euro und hat 4,4 Sterne bei über 10.000 Bewertungen

Sie ermöglicht es Euch, Abläufe im Alltag oder im Beruf festzuhalten und zu automatisieren

Um die Sicherheit in einigen Berufsfelder zu erhöhen, gibt es strikte Vorgänge und Prozesse! Um auf Nummer sicher zu gehen, bietet sich dabei an, feste Abläufe festzulegen und diese auf Zetteln oder Checklisten festzuhalten. Mit unserem neusten kostenlosen App-Download lässt sich das Ganze auch digital auf Eurem Smartphone erledigen.

Das ist besonders interessant, da ähnliche Apps richtig viel Geld kosten können. Selbst "OnSite Checklist" kostet normalerweise 5,99 Euro. Bevor Ihr die App installiert und enttäuscht werdet muss ich Euch aber noch einmal warnen: OnSite Checklist bietet nur eine englische Sprachausgabe!

Lohnt sich der Download von OnSite Checklist?

Selbst ein kleiner Fehler in den Abläufen kann manchmal zu schlechten Tagen oder sogar tödlichen Unfällen führen. Aus diesem Grund verfügen die meisten Arbeitsplätze über Sicherheits- und Qualitätschecklisten, die sicherstellen, dass alles reibungslos und sicher abläuft. OnSite Checklist hilft Euch eben dabei, all das zu verwalten und zu protokollieren

Sorgt für mehr Qualität oder mehr Sicherheit mit OnSite! / © NextPit

Die App ist relativ simpel, bietet aber eine breite Palette von Funktionen, mit denen Ihr die Sicherheits- und Qualitätsverfahren am Arbeitsplatz automatisieren könnt. Auf der übersichtlichen Benutzeroberfläche findet Ihr eine große Auswahl an Checklistenvorlagen, die Euch beim Start ein wenig weiterhelfen und inspirieren.

Was OnSite von anderen Checklisten-Apps abhebt, ist die Möglichkeit, wiederholbare Checklisten zu erstellen, die für eine spätere Analyse mit verschiedenen Metadaten protokolliert werden. Die App verfügt außerdem über eine sehr praktische Website, die es Euch ermöglicht, schnell und bequem von Eurem Computer aus Verfahren zu erstellen und per E-Mail mit anderen Usern zu teilen.

In OnSite Checklist könnt Ihr zudem eine allgemeine Gruppe von Verfahren erstellen, die dann in kleinere Aufgaben unterteilt wird. Das hilft Euch, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, die bei Qualitätskontrollen oder anderen Verfahren durchgeführt werden müssen. So könnt Ihr ein einwandfreies und sicheres Endprodukt gewährleisten.

Respektiert OnSite Checklist Eure Privatsphäre?

Die App wird von "Appculus Technologies" entwickelt und hat eine beachtliche Anzahl von Bewertungen (über 10.000) mit 4,4 Sternen. In den Datenschutzbestimmungen erklärt das Unternehmen, dass es nur Leistungsdaten sammelt, um die Anwendung zu optimieren. Die gesammelten Daten werden aber nicht für Werbezwecke genutzt.

Im Datenschutz-Tracker Exodus konnten wir bestätigen, dass die App, wie in der Datenschutzrichtlinie angegeben, keine Tracker nutzt. Die 11 Berechtigungen, die sie verlangt, stehen dabei in einem angemessenen Verhältnis zu ihren Funktionen.

Gefällt Euch diese App? Gibt es ähnliche Apps, die Ihr hier gerne sehen wollt? Lasst es es uns in den Kommentaren wissen!