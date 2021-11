Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese Pro-Versionen sind derzeit gratis

Auch heute listet Euch NextPit wieder einige kostenlose Apps für iOS und Android auf, die Ihr derzeit kostenlos downloaden könnt. Normalerweise zahlt Ihr für diese Apps und Games mit klingender Münze, also schlagt am Besten schnell zu!

Wie jeden Dienstag erwartet Euch hier die erste von zwei App-Listen, die NextPit Euch jede Woche präsentiert. Wir vermeiden tunlichst Anwendungen oder Spiele, die es dauerhaft kostenlos gibt. Es geht also um die Apps, für die Ihr normalerweise, außerhalb von Rabattaktionen, Geld bezahlen müsst.

Auf Hinweis unseres Lesers Werner haben wir zudem eine neue Schwelle eingeführt, die unsere ausgewählten Apps in der Bewertung knacken müssen. Unter 3,5 Sternen kommt ab sofort keine kostenlose App mehr in dieser Liste vor!

Tipp: Bevor es losgeht, weisen wir Euch noch flott darauf hin, dass die Apps direkt in Euren Besitz wechseln, wenn Ihr sie jetzt herunterladet. Somit könnt Ihr sie auch dann kostenlos installieren, wenn Ihr sie zwischenzeitlich wieder runterwerft, oder das Smartphone wechselt. Ladet sie also in jedem Fall runter – auch, wenn Ihr aktuell keine Verwendung dafür habt.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps im Google Play Store

Kostenlose Spiele im Google Play Store

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose iOS-Produktivitäts-/Lifestyle-Apps aus dem Apple App Store

Notability (9,99 € ): Eine App für Notizen, die im App Store stets auf Platz eins steht. Lehrer:innen, Kunstschaffende und Fachleute nutzen Notability täglich!

Eine App für Notizen, die im App Store stets auf Platz eins steht. Lehrer:innen, Kunstschaffende und Fachleute nutzen Notability täglich! Camera for OBS Studio (19,99 € ): Eine großartige App für das Streaming von Live-Kamerabildern über Wi-Fi oder USB-Kabel.

Eine großartige App für das Streaming von Live-Kamerabildern über Wi-Fi oder USB-Kabel. Slideshow Master Pro (2,29 € ): Mit dieser Anwendung könnt Ihr mehrere Fotos zu einer eleganten Fotomontage kombinieren, um Eure Erinnerungen zu teilen:

Mit dieser Anwendung könnt Ihr mehrere Fotos zu einer eleganten Fotomontage kombinieren, um Eure Erinnerungen zu teilen: Contacts Backup-Easy Export (3,49 € ): Sichert und exportiert Eure Kontakte mit einem Klick in iCloud und synchronisiert sie mit allen Geräten. Ihr könnt sie im Excel-, vCard- oder CSV-Format exportieren und per E-Mail weitergeben.

Sichert und exportiert Eure Kontakte mit einem Klick in iCloud und synchronisiert sie mit allen Geräten. Ihr könnt sie im Excel-, vCard- oder CSV-Format exportieren und per E-Mail weitergeben. OCR Text Recogniser (5,49 € ): Eine Anwendung zur Erkennung eines beliebigen Textes aus einem Bild mit einer Genauigkeit zwischen 98 % und 100 %. Dieser Textscanner erkennt alle lateinischen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, usw.

Eine Anwendung zur Erkennung eines beliebigen Textes aus einem Bild mit einer Genauigkeit zwischen 98 % und 100 %. Dieser Textscanner erkennt alle lateinischen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, usw. Metadata (1,09 € ): Ein Bildmetadaten-Viewer für Kreativprofis im mobilen Einsatz.

Ein Bildmetadaten-Viewer für Kreativprofis im mobilen Einsatz. Deaf-Mute Communication Helper (10,99 € ): Diese Anwendung wurde speziell für Menschen mit Hör- und Sprachproblemen entwickelt. Es ist eine einfache Möglichkeit für Menschen mit diesen Schwierigkeiten, mithilfe von Spracherkennung und Textumwandlung zu kommunizieren.

Diese Anwendung wurde speziell für Menschen mit Hör- und Sprachproblemen entwickelt. Es ist eine einfache Möglichkeit für Menschen mit diesen Schwierigkeiten, mithilfe von Spracherkennung und Textumwandlung zu kommunizieren. Magic Answers (1,09 € ): Ihr stellt eine Frage und bekommt eine Antwort. Hoffentlich beantwortet die App Euch auch die Frage nach dem Sinn dieser Zufallsantworten.

Kostenlose iOS-Spiele im Apple App Store

Was haltet Ihr von unserer heutigen Auswahl? Habt Ihr bessere Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Tipps gerne in den Kommentaren mit. Ebenso freuen wir uns über einen Hinweis, wenn eine App wieder kostenpflichtig wird!