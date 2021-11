Whistleblowerin: Mark Zuckerberg soll als Facebook-CEO zurücktreten

Facebook oder besser gesagt Meta steckt derzeit in einer Transformation. Das betrifft nicht nur den Namen für die neu geschaffene Muttergesellschaft, sondern auch eine inhaltliche und technologische Neuausrichtung. Das soll sicherlich auch von den schweren Vorwürfen von Frances Haugen ablenken. Denn die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin hat zuletzt zahlreiche brisante Enthüllungen zum Unternehmen gemacht.

Haugen ist mittlerweile ein gern gesehener Gast auf beziehungsweise bei sonstigen Vorträgen und nun war die Whistleblowerin zum Web Summit in Lissabon eingeladen. Dort sprach sie über ihre Zeit bei Facebook und die Enthüllungen, mit denen sie zuletzt in die Schlagzeilen gekommen ist.

Zuckerberg sollte Konsequenzen ziehen

Wie der britische Guardian berichtet, nannte sie die Entscheidung von Mark Zuckerberg, lieber über das Metaversum zu sprechen und darin zu investieren als die aktuellen Probleme anzusprechen "skrupellos". Haugen wurde auch gefragt, ob der CEO und Gründer klare Konsequenzen ziehen sollte: "Ich denke, dass Facebook mit jemandem, der bereit ist, sich auf die Sicherheit zu konzentrieren, stärker sein wird, also ja."

Realistisch ist das freilich nicht, denn Zuckerberg ist im Mehrheitsbesitzer von Meta, er hält 54 Prozent der stimmberechtigten Aktien. Damit entscheidet einzig und alleine er, was mit Facebook bzw. Meta passiert und in welche Richtung das Unternehmen steuert. Dennoch hofft Haugen, "dass er erkennen kann, dass es so viel Gutes gibt, das er für die Welt tun könnte, und dass es vielleicht eine Chance für jemand anderen ist, die Zügel in die Hand zu nehmen".