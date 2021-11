Google Pixel Fold: Leak zum Kameramodul könnte Euch enttäuschen

Neuer Leak zum Pixel Fold, Googles kommendem Foldable! Angeblich soll das neue Smartphone mit derselben 12-Megapixel-Kamera auf den Markt kommen, die schon im Pixel 5, im Pixel 4 und auch im Pixel 3 zum Einsatz kam. Nach dem Kamera-Upgrade im neuen Pixel 6 : Bahnt sich hier eine Enttäuschung an?

Das Google Pixel Fold bekommt möglicherweise nur das 12-MP-Kameramodul des Pixel 5

Google hat den 50 MP Samsung GN1 in seine neuesten Pixel 6 Flaggschiffe eingebaut

Nach dem erfolgreichen Start des Pixel 6 und Pixel 6 Pro gerät Google in Panik. Das Unternehmen ist der Meinung, dass zu viel Glück das Glück tötet, und bereitet sich daher darauf vor, die Party zu verderben. Denn offenbar schränkt Google die Specs des Pixel Fold ein. Dabei handelt es sich um Googles Foldable, das bisher aber nicht einmal offiziell in Arbeit ist. Laut 9to5google konnte man jetzt aber Infos zur Kamera des Google Fold in der APK von Googles Kamera-App finden.

Eine der wichtigsten Unterschiede des Pixel 6 im Vergleich zum Pixel 5 betrifft das Kameramodul. Google hat in diesem Jahr endlich sein Datenblatt aktualisiert und das bekannte 12,2-MP-Objektiv durch das 50-MP-Objektiv Samsung GN1 ersetzt. Bei der Wahl des Samsung GN1 ging es nicht nur darum, wer die meisten Megapixel hat, sondern auch darum, ein Objektiv mit einem physisch größeren Sensor zu integrieren und somit mehr Licht einzufangen.

Ein Pixel Fold mit dem Kameramodul des Pixel 3

Aber laut 9to5google wird das Pixel Fold, das den Codenamen "Pipit" trägt, das gleiche 12,2-Megapixel-Objektiv Sony IMX363 haben, das seit dem Pixel 3 als Hauptobjektiv verwendet wird.

Laut der Website wird dieser Hauptsensor auch von einem Sony IMX 368 Ultraweitwinkelobjektiv unterstützt. "Seltsam ist, dass diese Linse im Code mit den Worten "Folded" gekennzeichnet ist. Das deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine Linse handelt, die für das Pixel 3 verwendet wurde. Stattdessen wird sie wohl nur verwendet, wenn das Telefon zusammengeklappt ist", heißt es auf der Website.

Die Kamera des Z Fold 3 ist eher wenig leistungsstark./ © NextPit

Schließlich soll das Pixel Fold mit zwei 8 MP IMX355-Sensoren ausgestattet sein, einer mit der Bezeichnung "Indoor" und einer mit der Bezeichnung "Outdoor", wahrscheinlich für Selfies wie beim Samsung Galaxy Z Fold 3. Tatsächlich hat sich Google bei seiner Entscheidung stark von Samsungs Strategie für sein eigenes Z Fold 3 inspirieren lassen, dessen Dreifach-Kameramodul eindeutig nicht das revolutionärste ist.

Vor allem, da die Integration des Samsung GN1 in das Pixel 6 Google "gezwungen" hat, sich für eine Kameraleiste zu entscheiden. Bei einem faltbaren Smartphone wie dem Pixel Fold sind die mit dem Formfaktor verbundenen Beschränkungen aber recht kritisch. Eventuell hat Google keinen Platz für die Kameraleiste oder den Sensor, sodass es im Foldable auf den älteren Sensor vertraut.

Schließlich lautete der erste Codename des Pixel Fold vor Pipit "Passport" und nicht "800-seitiges Buch, das 5 kg wiegt".

Was haltet Ihr von diesem Leak? Wäre die schwächere Kamera im Pixel Fold ein Dealbreaker oder würdet Ihr sie hinnehmen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!