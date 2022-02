Surfen mit 10 Gigabit und clevere Heizungen: AVM im Gespräch auf MWC 2022

AVM geht mit neuer Fritz!Box und neuem Heizungsthermostat beim MWC 2022 an den Start! Ist Euer Home also smart, verrate ich Euch nachfolgend die wichtigsten Infos zur Fritz!Box 5590 Fiber und dem Fritz!Dect 302. Darüber hinaus konnte ich im Gespräch noch so einiges über die Zukunft von AVM erfahren.