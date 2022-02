Honor enthüllt das Honor Magic 4 Pro – angekommen in der Spitzenklasse

Das Honor Magic 4 Pro wird ab 1.099 Euro erhältlich sein, das Honor Magic 4 ab 899 Euro.

Das Pro-Modell bietet innovative Kamerafunktionen und 100 Watt kabelloses Schnellladen.

Beide Geräte verfügen über den Snapdragon 8 Gen 1 und sind ab Q2 2022 verfügbar.

Honor hat insgesamt vier verschiedene Geräte vorgestellt, wobei der Nachfolger des Honor Magic 3 Pro am sehnlichsten erwartet wurde. Fans wird es freuen, dass das vorgestellte Honor Magic 4 Pro eine ähnliche Designphilosophie wie das Vorgängermodell verfolgt. Das Beeindruckendste am Honor Magic 4 Pro sind natürlich die Kameras. Die drei Kameras, die in einer zyklopischen Kamerainsel in der Mitte des Geräts sitzen, versprechen ein branchenweit führendes Fotoerlebnis, das durch ganz grandiose Innovationen bei Hardware und Software ermöglicht wird – also so wie ungefähr jedes Smartphone 2022.

Daneben wurde die schwächere Standardversion enthüllt, das Honor Magic 4, das mit einem Preis von 899 Euro etwas günstiger ist. Dafür macht das kleine Modell aber auch erhebliche Zugeständnisse bei Bildschirm, Kameras und Wireless Charging.

Außerdem wurden eine neue Smartwatch und ein Paar Ohrhörer vorgestellt. Die Honor Watch GS3 wird mit einem 1000-Nits-Display und Dual-Band-GNSS-Unterstützung ausgestattet sein. Die TWS-Kopfhörer Honor Earbuds 3 Pro verfügen über Koaxialtreiber und einen integrierten Temperatursensor für Körpertemperatur-Messungen.

Das Honor Magic 4 Pro & Honor Magic 4

Hier ein Überblick über alle Funktionen des Magic 4 Pro / © Honor

Auf der Rückseite des Geräts befinden sich drei Kameras: Eine 50-MP-Weitwinkelkamera, eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera mit 122° FOV und schließlich ein 64-MP-Teleobjektiv mit 3,5-fachem optischen Zoom, OIS und bis zu 100-fachem Digitalzoom. Diese leistungsstarken Kameras werden auch von einem Direct-Time-of-Flight-Sensor (dToF) unterstützt, um bewegte Objekte und Entfernungen besser erfassen zu können. Außerdem gibt es einen "Flicker"-Sensor, der die Bildrate der Aufnahme an die Lichtquellen anpasst, um Flimmern in Videos zu verringern.

Das Honor Magic 4 verfügt über die gleichen 50-MP-Ultraweitwinkel- und -Weitwinkel-Kameras, allerdings beschränkt sich das Teleobjektiv auf 8 Megapixel.

Die KI-Fotofunktionen wurden ebenfalls verbessert. Die beiden Hauptkameras arbeiten zusammen, um bessere Ultra-Wide-Fotos aufzunehmen. Dabei werden mittels KI die Bilder für mehr Klarheit in der Mitte kombiniert.

Das 6,81 Zoll große OLED-Display bietet eine variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz und eine Auflösung von 2848 x 1312 Pixel (460 PPI) mit einer hundertprozentigen DCI-P3-Farbraumabdeckung bei 1000 Nits Helligkeit. Das bedeutet, dass das Display effektiv 1,07 Milliarden Farben ausgeben kann. Softwareseitig hat Honor die neuen Geräte mit einer MEMC-Kompensation ausgestattet, die herkömmliche 30 FPS-Inhalte auf 60 FPS bringt und so für flüssigere Objektbewegungen bei allen Inhalten sorgen soll.

Das LTPO-Display hat es in sich, aber die Helligkeit liegt im unteren Bereich der 2022er Flaggschiffe. / © Honor

Zurück zu den Kamerafunktionen: Selfies standen weniger im Fokus, aber Honor hat das Honor Magic 4 Pro dennoch mit einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 3D-Tiefenkamera ausgestattet. Die normale Version des Magic 4 besitzt dagegen lediglich eine 12-MP-Selfieknipse mit 100 Grad FOV.

Honor richtete sich direkt an die härteste Fotokonkurrenz: Das neueste iPhone 13 von Apple! So zeigte Honor mehrere Szenarien, in denen das Magic 4 Pro angeblich die Nase vorn hat. Aber all diese Behauptungen müssen natürlich erst durch Testberichte verifiziert werden, bevor wir hier einen Gewinner ausrufen können. Honor hat einen offensichtlichen Weg eingeschlagen und versucht, Apple in allen Bereichen zu schlagen, wobei der Schwerpunkt auf der Farbgenauigkeit liegt, die der von DSLR-Kameras sehr nahe kommen soll.

Honor betonte, dass die mit dem Honor Magic 4 Pro aufgenommenen Videos eine vergleichbare Bild-zu-Bild-Qualität wie die normalen Fotos haben werden, so dass Ihr schnell Eure Lieblingsmomente ohne Qualitätseinbußen festhalten könnt. Im Videomodus sind 4k60 bei 10 Bit Farbtiefe drin.

Der Snapdragon 8 Gen 1 ist eine deutliche Verbesserung. / © Honor

Als Betriebssystem hat Honor die neuen Geräte mit Android 12 ausgestattet, auf das die hauseigene Software Magic UI 6.0 aufsetzt, die viele Vorteile bei Spielen und Akkulaufzeit bietet. Eine Funktion, die ebenfalls auffiel, war das Privacy Calling, das durch KI-Verarbeitung erkennen kann, wo sich Euer Kopf befindet. Ton wird dadurch nur an Euch übertragen, so dass Eure Privatsphäre bei Gesprächen besser vor Umstehenden geschützt ist.

All diese KI-Fähigkeiten werden zumindest zum Teil durch den neuen Snapdragon SoC, den Snapdragon 8 Gen 1, ermöglicht. Es ist das SoC, welches sich noch am ehesten mit dem neuesten A15 Bionic von Apple messen kann, der im aktuellen iPhone steckt. Lest dazu auch unseren Test des iPhone 13.

Zusätzlich zur Leistungssteigerung bietet das neue SoC eine zusätzliche Sicherheitsebene mit einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environment, TEE), die zusätzlich zum bereits vorhandenen TEE von Honor eingesetzt wird. Das bedeutet, all Eure sensiblen Informationen wie Passwörter, Gesichtserkennungsscans und Fingerabdrücke werden sicher gespeichert und unabhängig voneinander ausgeführt .

Beeindruckend ist, dass sowohl das kabelgebundene als auch das kabellose Aufladen mit 100 W erfolgt. Ermöglicht wird das durch eine proprietäre SuperCharge-Plattform von Honor, die Euer Gerät in 15 Minuten zu 50 Prozent aufladen kann. Das Honor Magic 4 fällt hier etwas zurück, mit "nur" 66 W kabelgebundenem SuperCharge.

Was haltet Ihr von den neuen Honor-Geräten? Kann es für Euch nur das Honor Magic 4 Pro geben, oder langt Euch das Honor Magic 4? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!