OnePlus lädt mit 150 Watt – in 17 Minuten von 0 auf 100!

OnePlus hat auf dem MWC 2022 das neue OnePlus 10 Pro 5G dabei, blickt aber auch schon in die Zukunft: Noch im zweiten Quartal steht das nächste OnePlus-Handy an – und das wird schneller geladen werden können als irgendein anderes Smartphone auf dem Markt!

NEXT PIT TV

Während wir sehnsüchtig warten, dass das OnePlus 10 Pro für Deutschland präsentiert wird (kommt Ende März), machte ein Leak zu einem neuen OnePlus-Handset die Runde. Im Gerücht von Leaker Digital Chat Station hieß es, dass das Handy unglaublich schnell aufladbar sein wird und mit einem neuen MediaTek-SoC erscheint.

Mittlerweile hat OnePlus dieses Gerücht nicht nur bestätigt, sondern weitere Informationen zur "SuperVOOC"-Technologie preisgegeben. Die kommt bekanntlich auch im Oppo Find X5 Pro zum Einsatz und lädt das Smartphone mit 80 Watt in 30 Minuten komplett auf. Das ist aber sogar noch lahm im Vergleich zu dem, was OnePlus als nächstes ins Rennen schicken will.

150 Watt: Smartphone in 5 Minuten zu 50 Prozent geladen

Im Rahmen eines virtuellen Presseevents verriet das Unternehmen, dass schon im nächsten Quartal ein OnePlus-Smartphone mit SuperVOOC erscheinen werde, welches mit satten 150 Watt lädt! Damit ist der Hobel binnen fünf Minuten zu 50 Prozent geladen. Der komplette Ladevorgang soll beim 4.500 mAh fassenden Akku lediglich 17 Minuten dauern.

Gleichzeitig erklärte das chinesische Unternehmen, dass das noch namenlose OnePlus-Smartphone dabei sehr schonend geladen wird. Wie es heißt, soll es 1.600 Ladezyklen überstehen und dann immer noch eine Kapazität von 80 Prozent des ursprünglichen Wertes vorweisen können. Das wäre doppelt so viel wie bei der Konkurrenz!

Kommende OnePlus- und Oppo-Smartphones laden mit bis zu 150 Watt! / © OnePlus

Spannend: Neben dem proprietären Ladestand, den sich Oppo und OnePlus teilen, werden auch andere Ladestandards unterstützt. OnePlus erwähnt explizit PPS, USB PD und die Quick-Charge-Protokolle. Viel mehr wird zumindest bislang über das kommende Smartphone noch nicht verraten. Aber dem oben erwähnten Leak zufolge könnte das Device mit dem MediaTek Dimensity 8100 ausgestattet sein.

Weiter wird den Gerüchten zufolge ein 6,7 Zoll großes FHD+-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz verbaut sein. Dazu findet sich auf der Rückseite ein 50-MP-Sensor wieder, wobei es sich um den IMX 766 von Sony handeln soll, der auch im Oppo Find X5 steckt.

Affiliate Angebot OnePlus Nord CE OnePlus Nord CE bei Alternate kaufen.

SuperVOOC wird uns künftig sehr schnell zu ladende Smartphones sowohl von OnePlus als auch Oppo ins Haus bringen. Dazu passt noch die Info, dass auch Realme mit einem 150-Watt-Charger auf den Markt drängt. Sicher kein Zufall, dass auch Realme unter dem BBK-Dach beheimatet ist, ebenso wie OnePlus und Oppo!