Gratis für Android und iOS: Diese Apps sind nur kurz kostenlos

NEXT PIT TV

Wir haben wieder eine ganze Latte an Premium-Apps für iOS und Android aus dem Netz gefischt, die für kurze Zeit kostenlos sind. Bedenkt, dass wir bei iOS-Apps nicht wissen, wie lange sie gratis bleiben – also ladet Euch die Apps so schnell wie möglich herunter. Wollt Ihr zwischendurch selbst nach kostenlosen Apps stöbern, hilft Euch Antoines Ratgeber für das Finden von Gratis-Apps.

Tipp: Ladet Euch spannende Apps auch dann kostenlos herunter, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Ihr könnt sie direkt wieder vom Handy kicken. Auch bei einer Neuinstallation bleiben sie für Euch kostenlos, selbst wenn im Play Store längst wieder Geld für die App verlangt wird.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Unit Converter (7,99 €) : Konvertiert Einheiten in mehr als 40 verschiedenen Kategorien, einschließlich Währungen, Kryptomünzen und mehr.

: Konvertiert Einheiten in mehr als 40 verschiedenen Kategorien, einschließlich Währungen, Kryptomünzen und mehr. RubikCalcPro (1,79 €) : Passt Euren Taschenrechner mit den am häufigsten verwendeten Funktionen an.

: Passt Euren Taschenrechner mit den am häufigsten verwendeten Funktionen an. TOEFL auswendig lernen (4,99 €) : Bereitet Euch mit Lernkarten und Statistiken auf die TOEFL-Prüfung vor, um Euren englischen Wortschatz zu verbessern.

: Bereitet Euch mit Lernkarten und Statistiken auf die TOEFL-Prüfung vor, um Euren englischen Wortschatz zu verbessern. QR/Barcode Scanner Pro (2,29 €) : Scannt verschiedene Arten von Codes mit Optionen zum Stapelscannen, Speichern des Verlaufs, Erstellen und Teilen von QR- oder Barcodes. (in deutscher Sprache)

Kostenlose Android-Spiele

Fall of Reich (0,79 €) : Ein weiteres Tower-Defense-Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt und verschiedene Szenarien und Fronten bietet.(in deutscher Sprache)

: Ein weiteres Tower-Defense-Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt und verschiedene Szenarien und Fronten bietet.(in deutscher Sprache) Stickman Master (0,59 €) : Da wir letzte Woche kein Stickman-Spiel aufgelistet haben, hier ein Vorschlag, in dem Ihr gegen die Kreaturen der Nacht kämpft. (in deutscher Sprache)

: Da wir letzte Woche kein Stickman-Spiel aufgelistet haben, hier ein Vorschlag, in dem Ihr gegen die Kreaturen der Nacht kämpft. (in deutscher Sprache) Think Tap Turn (0,59 €) : Ein einfaches Puzzlespiel mit Hunderten von Herausforderungen für Kinder jeden Alters.

: Ein einfaches Puzzlespiel mit Hunderten von Herausforderungen für Kinder jeden Alters. Cooking Love Premium (0,99 €) : Ein lässiges Kochspiel, bei dem Ihr Gerichte aus aller Welt in 500 Levels meistern müsst, die Euer Gedächtnis ebenso herausfordern wie Deine Reflexe.

: Ein lässiges Kochspiel, bei dem Ihr Gerichte aus aller Welt in 500 Levels meistern müsst, die Euer Gedächtnis ebenso herausfordern wie Deine Reflexe. Castle Defender Premium (0,59 €) : Beschwört fiktive Helden mit Superkräften herbei, um Eure Burg vor den einfallenden Horden in einem weiteren Tower-Defense-Game zu schützen.

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Lock Notes Pro (5,49 €) : Habt Ihr Angst, dass jemand einen Blick auf Eure Notizen werfen könnte? Dann schützt sie mit FaceID oder TouchID. (in deutscher Sprache)

: Habt Ihr Angst, dass jemand einen Blick auf Eure Notizen werfen könnte? Dann schützt sie mit FaceID oder TouchID. (in deutscher Sprache) Statistiken für Model S/X/3/Y (54,99 €) : Überprüft die Telemetriedaten und Statistiken Eures Tesla Model S/X/Y/3 und vergleicht sie mit denen anderer Modelle. Legt Erinnerungen zum Aufladen fest und lasst Euch benachrichtigen, wenn der Kofferraum oder die Türen geöffnet sind. (in deutscher Sprache)

: Überprüft die Telemetriedaten und Statistiken Eures Tesla Model S/X/Y/3 und vergleicht sie mit denen anderer Modelle. Legt Erinnerungen zum Aufladen fest und lasst Euch benachrichtigen, wenn der Kofferraum oder die Türen geöffnet sind. (in deutscher Sprache) DNS-Client (1,09 €) : Behebt DNS-Probleme, egal ob Ihr HTTP(S)-, UDP- oder TLS-Verbindungen verwendet.

: Behebt DNS-Probleme, egal ob Ihr HTTP(S)-, UDP- oder TLS-Verbindungen verwendet. It's about Time! (1,09 €) : Einfache Uhren-App mit verschiedenen Stilen zur Auswahl und kompatibel mit iOS, iPadOS, macOS und watchOS. (in deutscher Sprache)

: Einfache Uhren-App mit verschiedenen Stilen zur Auswahl und kompatibel mit iOS, iPadOS, macOS und watchOS. (in deutscher Sprache) digiID MAX (9,99 €) : Speichert gescannte Versionen Eurer Dokumente. Die App ist auch mit Zahlungskarten kompatibel, aber es lohnt sich, vorher die Datenschutzbestimmungen zu prüfen.

Kostenlose iOS-Spiele

Grejsimosj. (2,29 €) : In dieser Mischung aus Incredible Machines und World of Goo könnt Ihr verrückte Apparate bauen, um Rätsel zu lösen.

: In dieser Mischung aus Incredible Machines und World of Goo könnt Ihr verrückte Apparate bauen, um Rätsel zu lösen. Cards Infinity (2,29 €) : Eine neue Variante des Solitaire-Genres: Kombiniert Karten mit höheren oder niedrigeren und versucht, Eure Glückssträhne zu verlängern. (in deutscher Sprache)

: Eine neue Variante des Solitaire-Genres: Kombiniert Karten mit höheren oder niedrigeren und versucht, Eure Glückssträhne zu verlängern. (in deutscher Sprache) Cat & Line (2,29 €) : Ein seltsames japanisches Indie-Spiel, bei dem Ihr die Katze laufen lasst, während Ihr eine Linie für sie zieht, um Münzen zu sammeln und Hindernissen auszuweichen.

: Ein seltsames japanisches Indie-Spiel, bei dem Ihr die Katze laufen lasst, während Ihr eine Linie für sie zieht, um Münzen zu sammeln und Hindernissen auszuweichen. Achi (1,09 €) : Besiegt die KI in diesem einfachen, vom klassischen Tic-Tac-Toe inspirierten Strategiespiel.

: Besiegt die KI in diesem einfachen, vom klassischen Tic-Tac-Toe inspirierten Strategiespiel. Pancak3r (2,29 €) : Stapelt Pfannkuchen wie ein Profi und balanciert dabei den immer größer werdenden Turm aus.

Was haltet Ihr von unseren heutigen Empfehlungen? Wir hoffen, Ihr habt was Schönes gefunden und falls nicht: Samstag bekommt Ihr neues Download-Futter, versprochen!