Kostenlos für iOS & Android: Diese Apps sind aktuell gratis

Ihr wisst ja, wie das hier läuft: Wir empfehlen Euch keine Apps und Games, die ständig kostenlos sind. Stattdessen geht es um eigentlich kostenpflichtige Premium-Ware, die nur kurz zu Promo-Zwecken kostenlos abgegeben wird. Wir suchen Euch diese Deals im Netz zusammen, kümmern uns dabei aber lediglich darum, dass es eben Gratis-Apps sind. Soll heißen, dass wir Euch keine Qualitätskontrolle mitliefern, wie Ihr sie beispielsweise von unseren Top 5 der Woche gewohnt seid.

Tipp: Nur noch wenig Platz auf dem Handy? Installiert Euch eine interessante App dennoch – und löscht sie direkt wieder. Sobald Ihr Euer Smartphone aufgeräumt habt, könnt Ihr die Anwendung jederzeit wieder kostenlos neu installieren.

Kostenlose Apps für Euer Android-Smartphone

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

GPS Speed Pro ( 0,89 € ): Diese App trackt Eure Strecke in km/h oder mph, zeigt Eure Geschwindigkeit an und vieles mehr.

Diese Mobile Games sind im Google Play Store kostenlos

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps gibt's kostenlos für iOS

Ad Blocker for YouTube Videos ( 2,99 € ): Die Werbung vor YouTube-Clips nervt, oder? Mit dieser App könnte das der Vergangenheit angehören.

): Die Werbung vor YouTube-Clips nervt, oder? Mit dieser App könnte das der Vergangenheit angehören. Mars Info ( 5,99 € ): Gerade wird wieder sehr viel über die NASA und über Mond- bzw. Marsmissionen gesprochen. Die richtige Zeit, per App schon mal zu sehen, wie der Mars aussieht. Ihr könnt ihn drehen, hineinzoomen und Euch bestimmte Locations anschauen.

): Gerade wird wieder sehr viel über die NASA und über Mond- bzw. Marsmissionen gesprochen. Die richtige Zeit, per App schon mal zu sehen, wie der Mars aussieht. Ihr könnt ihn drehen, hineinzoomen und Euch bestimmte Locations anschauen. DayCircle ( 1,99 € ): Geburtstage, Jubiläen, dies das – wie soll man sich das nur alles merken? Vielleicht mit dieser App, die Euch Countdowns erstellt und die Tage zählt.

): Geburtstage, Jubiläen, dies das – wie soll man sich das nur alles merken? Vielleicht mit dieser App, die Euch Countdowns erstellt und die Tage zählt. Player Master ( 2,99 € ): Hier erhaltet Ihr einen Video-Player, dem es egal ist, ob Ihr auf dem Gerät gespeicherte Clips oder gestreamte Videos betrachten wollt.

): Hier erhaltet Ihr einen Video-Player, dem es egal ist, ob Ihr auf dem Gerät gespeicherte Clips oder gestreamte Videos betrachten wollt. Safety Note+ Pro ( 2,99 € ): Ihr habt Notizen auf Eurem iPhone, die nun wirklich niemand außer Euch sehen sollte? Dann ist diese App ein Kandidat für Euch!

Diese Mobile Games gibt's kostenlos für iOS

Chuckie Egg 2017 HD ( 0,99 € ) Das Hühnchen-Spiel für Android ist auch unter iOS umsonst! Dabei spart Ihr allerdings ein bisschen weniger, da das Spiel im AppStore ein wenig günstiger ist.

) Das Hühnchen-Spiel für Android ist auch unter iOS umsonst! Dabei spart Ihr allerdings ein bisschen weniger, da das Spiel im AppStore ein wenig günstiger ist. Pyjama Helden: Rasante Helden ( 3,99 € ): Für Eure Kids gibt's aktuell den Platz 7 der beliebtesten Kinderspiele für iOS umsonst. Das Mobile Game heißt "Pyjama Helden: Rasante Helden" – und wir hoffen, der Spielspaß ist besser als der Titel!

): Für Eure Kids gibt's aktuell den Platz 7 der beliebtesten Kinderspiele für iOS umsonst. Das Mobile Game heißt "Pyjama Helden: Rasante Helden" – und wir hoffen, der Spielspaß ist besser als der Titel! Fantasy Dragon Simulator ( 9,99 € ): Es gibt bekanntlich für alles Simulatoren – auch für fantastische Tierwesen wie Drachen. Erkundet also, wie es sich anfühlt, als überdimensionale und physikalisch unmöglich flugfähige Echse anderen Erdenbewohnern die Hölle heiß zu machen.

): Es gibt bekanntlich für alles Simulatoren – auch für fantastische Tierwesen wie Drachen. Erkundet also, wie es sich anfühlt, als überdimensionale und physikalisch unmöglich flugfähige Echse anderen Erdenbewohnern die Hölle heiß zu machen. Peppa Pig: Holiday Adventures ( 3,99 € ): Kindgerecht, aber pädagogisch vielleicht nicht unbedingt wertvoll: ein weiteres Spiel mit dem beliebten Schweinchen Peppa Pig!

): Kindgerecht, aber pädagogisch vielleicht nicht unbedingt wertvoll: ein weiteres Spiel mit dem beliebten Schweinchen Peppa Pig! Mega Ramp Stunt Crash Games 3D ( 9,99 € ): Zum Schluss ein Spiel mit mehr Testosteron: Springt in Mega Ramp Stunt Crash Games 3D über Mega-Rampen, und crasht bei Euren Stunts gefälligst. Und 3D ist das ganze auch noch, fantastisch!

Wir drücken die Daumen, dass Ihr fündig geworden seid. Falls nicht: Samstag geht es ja schon weiter und dann ist sicher was Passendes dabei! Ihr habt eine kostenpflichtige App in der Liste erspäht? Dann würden wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren freuen!