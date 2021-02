Verkauft Sennheiser seine Consumer-Audio-Sparte?

Ist es bald aus mit Sennheiser und seinen Consumer-Produkten? Vermutlich nicht, aber die führende deutsche Marke für Audioprodukte gab am 16. Februar bekannt: Wir wollen die Consumer-Sparte loswerden.

Sennheiser ist einer der ganz großen Namen in der Audiobranche. Das Familienunternehmen wird von den beiden Brüdern Daniel und Andreas Sennheiser geführt. Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über die Neuausrichtung der Pro- und Consumer-Sparte.

In einer Pressemitteilung vom 16. Februar erklärte Sennheiser, das Unternehmen sei für alle Optionen offen. Das heißt, der Hersteller könnte den kompletten Verkauf der Consumer-Sparte anstreben, zu der auch die True-Wireless-Kopfhörer und -Headsets der Momentum-TW-Reihe sowie die Lautsprecher gehören. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Teilübernahme, um die Sparte mit einem oder mehreren neuen Investoren zu stärken.

„In unseren Geschäftsbereichen Professional und Consumer haben wir insgesamt vier Geschäftseinheiten: Pro Audio, Business Communications, Neumann und Consumer Electronics. In all diesen Bereichen sehen wir großes Wachstumspotenzial. Gleichzeitig sind sie durch eine unterschiedliche Kundenbasis, unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Produktlebenszyklen und eine unterschiedliche Marktdynamik gekennzeichnet", sagt Andreas Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser.

Der Hersteller erklärt weiter, dass er seine eigenen Ressourcen auf die ersten drei Segmente seines Katalogs konzentrieren will, also auf die professionellen Produkte für die Unternehmenswelt, die Eventbranche und so weiter.

Wie sieht die Zukunft für Sennheisers Consumer-Audio-Produkte aus?

Das heißt aber nicht, dass Produkte wie der grandiose Momentum True Wireless 2 oder der Kopfhörer Momentum III verschwinden werden. Es wäre schade, wenn Sennheiser diese Produktreihen aufgeben würde, die sich neben Sony-, Bose- oder Apple-Produkten als starke Referenzen im Markt etabliert haben.

"Der Markt für Headsets und vernetzte Consumer-Lautsprecher bietet ein großes Wachstumspotenzial, trotz eines sehr dynamischen Marktes und starken Wettbewerbs. Dies gilt insbesondere für den Markt der True Wireless Headphones", so der Hersteller.

"Unsere Produkte sind bekannt dafür, den besten Klang und ein einzigartiges Audioerlebnis zu bieten. Die Idee ist, dass sich Sennheiser von einem Teil der Kosten seiner Consumer-Sparte entlastet.

Ob Fertigung, Montage, Marketing oder Forschung und Entwicklung – noch ist nicht klar, welche Auswirkungen diese mögliche Übernahme haben könnte. Das Ziel von Sennheiser ist jedoch eindeutig, mehr Ressourcen für Investitionen in die professionellen Bereiche freizusetzen.

Die zukünftige Qualität der Consumer-Sortimente, die nicht mehr eigenständig sein werden, ist fraglich. Sennheiser versichert natürlich, dass "alle Bereiche des Unternehmens gestärkt aus dieser geplanten Neupositionierung hervorgehen werden." Ob das klappt, lest Ihr natürlich in unseren Tests auf NextPit.de.