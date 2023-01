Meta Quest 2 im Test: Zwei Jahre auf dem Buckel und immer noch taufrisch

Zurück zur Verfügbarkeit und den Preisen der Meta Quest 2. Das VR-Headset gibt es in zwei Speicherkonfigurationen: 128 und 256 GB interner Programmspeicher. Zum Start der Meta Quest 2 gab es auch eine 64-GB-Version zum Preis von 299 US-Dollar, die wurde jedoch inzwischen eingestellt. Eine optionale Speichererweiterung via microSD-Karte gibt es nicht.

Denn das Bundeskartellamt hatte in Deutschland Bedenken geäußert, dass die einstige Pflicht für ein Facebook-Konto zur Nutzung der VR-Brille ein Wettbewerbsproblem darstellt. Nach knapp zwei Jahren hat Meta diese Auflage aufgehoben und in die Pflicht zu einem Meta-Konto gewandelt. Klingt ein wenig verwirrend, da ja Facebook nun Meta ist. Account-technisch sind es aber zwei verschiedene Dinge, denn eine Verknüpfung zu einem bestehenden Facebook-Konto ist auch mit einem Meta-Account möglich.

Das inzwischen von Oculus Quest 2 auf Meta Quest 2 umgetaufte All-in-one-VR-Headset ist in Deutschland erst seit dem 9. Dezember 2022 offiziell zu kaufen. In allen anderen Ländern bekommt Ihr die VR-Brille aber schon seit dem 13. Oktober 2020. Schnell hat sich herumgesprochen, dass auch potentielle Kundschaft aus Deutschland die Standalone-VR-Brille über Amazon Frankreich beziehen kann, ohne dabei Garantie-Nachteile zu befürchten. Der Grund für den deutschen Verkaufsstopp ist nicht etwa ein offizielles Verbot, sondern eine Art Sicherheitsmaßnahme von Facebook.

Zusätzlich gibt es zwei Controller von Meta, welche eine Handschlaufe besitzen – damit bei Eurem nächsten virtuellen Tennisturnier, die kostbaren Controller nicht verlustig werden und direkt in eurem 65-Zoll-TV landen. Sie sind pro Hand mit 5 Tasten und einem Joystick ausgestattet. Zwei Triggertasten, von der eine als eine Art Pistolenabzug für den Zeigefinger vorn und der andere für den Mittelfinger am Griff positioniert ist. Der Daumen bekommt zur Oculus Quest eine breitere Ablagefläche und direkt daneben befinden sich der A- und B-, bzw. X- und-Y-Button, sowie jeweils ein Joystick (der auch über einen Druckmechanismus verfügt) und die Oculus-, bzw. Menü-Taste.

Meta Quest 2 im Einsatz

Nachdem ich jede Menge über die Hardware und deren Beschaffenheit der Meta Quest 2 erzählt habe, möchte ich ein paar Sätze zur Anwendung verlieren. Zuerst einmal müssen wir uns bewusst machen, dass es sich bei der Meta Quest 2 um eine der wenigen Standalone-VR-Brillen handelt .Ein solches Headset definiert sich aus dem einzigartigen Merkmal, dass es keine Kabelverbindung zu einem Gaming-PC oder einer Gaming-Konsole wie die PlayStation 5 benötigt.

Auch ist vor den Augen kein Smartphone geschnallt, wie es früher einmal bei der Google Cardboard oder Samsung Gear VR der Fall war. Vielmehr ist die Meta Quest 2 ein sogenanntes All-in-One-Headset, von denen es am Markt nicht wirklich viele gibt. Die Meta Quest 2 ist vermutlich die populärste VR-Brille aus diese Kategorie, da sie stark subventioniert auch für den durchschnittlichen User bezahlbar war und nach wie vor ist. Vergangenes Jahr sorgte das TikTok-Unternehmen ByteDance mit der Pico 4 für Aufmerksamkeit, da dieses Modell noch günstiger und weitaus besser ausgestattet ist. Doch es gibt auch Nachteile bei der Pico 4, über die wir in einem entsprechenden Test berichten werden. Nur soviel: Das App-Angebot ist noch recht bescheiden, wächst aber stetig.

Die beste Standalone-VR-Brille finden: drei aktuelle Modelle im Vergleich

Auf der CES 2023 stellte das Urgestein HTC nun die Vive XR Elite offiziell vor. Laut eigenen Aussagen ist das ein All-in-One-Flaggschiff, das die Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) vereint. Leider ist sie mit einer UVP von 1.399 Euro nicht ganz preiswert. Auch die 1.800 Euro teure Meta Quest Pro ist eine sogenannte Mixed-Reality-Brille. Doch was genau ist der Unterschied zwischen Mixed- und Virtual-Reality? Alle genannten Headsets sind aus der selben VR-Produktfamilie, doch bei MR wird die sogenannte Passthrough-Funktion in den Fokus gestellt.

Die HTC Vive XR Elite ist zum Preis von 1.400 Eure keine preiswerte Alternative zur Meta Quest 2. / © HTC

Gemeint ist damit eine Funktion, welche durch zweimaliges "Anklopfen" an das Gehäuse an- und ausgeschaltet wird und Euch die reale Umwelt auf dem Display darstellt wird, von der Ihr in der Regel ja isoliert seid. Bei der Meta Quest 2 ist es nur eine "Grayscale Passthrough"-Funktion. Also vermutlich dem Alter geschuldet, eine schwarz-weiße Ansicht, die zudem auch noch stark verpixelt ist. So stark, dass bei der Nutzung einer Office-VR-App, mit ausgeschnittener Passthrough-Funktion die Buchstaben auf Eurer realen Tastatur nicht zu erkennen sind. Das machen neuere VR-Brillen mit RGB-Passthrough (in Farbe) besser.

Für wen ist die Meta Quest 2 etwas?

Und an dieser Stelle kommen wir auch bereits zu unserem nächsten Themengebiet: Für wen ist die Meta Quest 2 überhaupt? Meiner Meinung nach ebnet sie kostengünstig den Weg in die VR, welche über lang oder kurz eh in der Augmented Reality (AR) enden wird – also virtuelle und reale Welten vereint. Das ist aber wieder ein anderes Thema.

Die Meta Quest 2 kann als Standalone-Brille oder auch als Kabel-, beziehungsweise WLAN-verbundenes Headset am performanten PC eingesetzt werden. Im eigenständigem Betrieb greift Ihr auf den Meta Quest Store zu, der bereits über ein sehr großes Sortiment an Apps und Spielen verfügt. Klassiker wie Les Mills Bodycombat, FitXR, Beat Saber, Pistol Whip, Vader Immortal oder Echo VR seien an dieser Stelle genannt.

Der Meta Quest Store bietet Unmengen von Apps und Spielen. / © NextPit

Aber auch produktive Anwendungen wie Horizon Workrooms oder Immersed seien hier erwähnt, die mit der Quest 2 meiner Meinung nach nur für Meetings mit Whiteboard und Zugriff auf entsprechende Dokumente sinnvoll sind. Die virtuelle PC-Arbeit an mehreren Monitoren gleichzeitig ist aufgrund der schlechten Passthrough-Funktion nicht wirklich empfehlenswert.

Die Meta Quest 2 im Mutationsmodus

Und da sind wir auch schon bei der "zweiten Welt" der Quest 2. Nämlich, wenn Ihr Euch mit Eurem PC oder Laptop via Kabel oder Air Link (WLAN) verbindet. Nicht wundern: Ihr besitzt dann eine zweite Basisstation (Home). Einmal die autarke Plattform und die mit dem PC verbundene Plattform. Hier nutzt Ihr die Performance des Rechners, welcher euch somit Zugriff via VR-Brille auf dessen Dokumente gewährt und auch auf den Oculus- und Steam-VR-Store zugreifen kann. Und damit öffnet Ihr die Büchse der Pandora und wirklich heftigen immersiven Spielen wie Half-Life: Alyx oder Resident Evil 4 VR.

Motion Sickness

Hier ist natürlich Eure Standfestigkeit gefragt. Es soll vorkommen, dass VR-Konsument:innen übel wurde. Man redet hier von Motion Sickness. Unterschiedliche Faktoren können dazu führen. Ein Beispiel wäre eine zu große Latenz zwischen den Sensoren der Brille und dem dargestellten Bild. Dieses Problem hatte ich mit der Quest 2 aber aufgrund der hohen Bildwiederholrate nicht.

Ein anderer Konflikt kann entstehen, wenn die Sinnesorgane im Ohr ein fehlendes Feedback bemerken. Beispiel bei Autorennspielen die fehlenden G-Kräfte beim Abbremsen oder Kurvenfahrten. Hier kann sich schnell kalter Schweiß auf der Stirn, Kopfschmerzen bis hin zur Übelkeit entwickeln. Manche Menschen können sich diese Eigenschaft abtrainieren, andere nicht.