Testet Zattoo 30 Tage gratis und gewinnt einen Smart-TV für bis zu 1.200 €

Wollt Ihr ins neue Jahr mit einem neuen Smart-TV starten? Zattoo verlost aktuell nämlich ein solches Gerät von Samsung, Panasonic oder LG im Wert von bis zu 1.200 Euro. Was Ihr dafür tun müsst? Verraten wir Euch im Artikel, also lest flott weiter!

Ja genau, der Internet-TV-Anbieter Zattoo lockt wieder mit einem Gewinnspiel. Einen smarten Fernseher gibt es zu gewinnen, wobei Ihr Euch das Gerät selbst aussuchen dürft.

So könnt Ihr Zattoo Ultimate testen und einen Smart TV gewinnen

Was müsst Ihr tun? Eigentlich nichts, außer kostenlos den fettesten Zattoo-Tarif für 30 Tage zu testen. Das Paket nennt sich "Zattoo Ultimate" und kostet üblicherweise 13,99 Euro pro Monat. Unter allen vom 06.01. - 31.01.2023 gestarteten Ultimate-Gratismonaten verlost Zattoo einen brandneuen Smart-TV von Samsung, Panasonic oder LG. Sucht Euch einfach Euren Wunschfernseher im Wert von bis zu 1200 EUR selbst aus. Bis zum 10. Februar wird der Gewinner benachrichtigt – wir drücken Euch die Daumen!

Das bietet Euch Zattoo im Ultimate-Abonnement

Der Live-TV-Anbieter Zattoo gilt als eine der besten Alternativen, wenn Ihr übers Internet fernsehen wollt. Dabei schnürt Zattoo für Jeden das passende Paket. Für Sparfüchse gibt es den kostenlosen "Zattoo Free"-Tarif mit 127 TV-Sendern, 46 davon in HD. Für einen Zehner pro Monat bekommt Ihr das Premium-Paket. Bei dem gibt es mehr Sender (147, davon 129 in HD), Ihr könnt auf zwei Geräte streamen, im Ausland streamen und Ihr profitiert von der Restart/Pause-Funktion.

TV-Profis schnappen sich aber das "Zattoo Ultimate"-Paket. Mit dem könnt Ihr bis zu 100 Stunden Aufnahmen speichern und auf bis zu vier Geräten streamen. Die 147 Sender stehen Euch hier auch zur Verfügung, allerdings könnt Ihr nur mit diesem Tarif auch 38 davon sogar in Full HD genießen. Für Euch aktuell aber auch gerade wichtig: Ihr könnt sowohl Zattoo Premium als auch Zattoo Ultimate 30 Tage lang kostenlos testen – aber nur beim Ultimate-Probemonat besteht für Euch die Möglichkeit, auch noch einen Fernseher zu gewinnen.

In der Tabelle findet Ihr alle Details der einzelnen Abos noch einmal ausführlich im Überblick:

Alle Abonnements auf einen Blick Eigenschaften Zattoo Free Zattoo Premium Zattoo Ultimate Monatlicher Preis Gratis Gratismonat, danach 9,99 Euro pro Monat Gratismonat, danach 13,99 Euro pro Monat TV-Sender 127 TV-Sender 147 TV-Sender inkl. Pro7 u. RTL 147 TV-Sender inkl. Pro7 u. RTL HD-Sender 46 129 129 davon in Full HD 0 0 38 Aufnahmen – – Bis zu 100 Aufnahmen EU-weites Streaming – ✅ ✅ Gleichzeitige Streams – Auf bis zu 2 Geräten Auf bis zu 4 Geräten Restart und Pause – ✅ ✅ Connected TV Streaming 30 Stunden/Monat Unbegrenzt Unbegrenzt Teilnahme am Gewinnspiel Nein Nein Ja Zum Angebot

Ihr seid noch unsicher, welches Gerät es sein soll? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den perfekten Smart-TV findet.

Also, worauf wartet Ihr noch? Es gibt viel zu sehen – zum Beispiel die ganzen Öffentlich-Rechtlichen Sender inklusive Mediatheken, aber ebenso die Sender der RTL-Gruppe und von ProSiebenSat.1. Wollt Ihr also in den nächsten Tagen in Full HD vermeintlichen oder ehemaligen Promis im Dschungelcamp bei ihren Prüfungen zuschauen, ist das hier die beste Gelegenheit! Und mit ein bisschen Glück springt zudem auch noch ein neuer Fernseher für Euch raus. Viel Glück!