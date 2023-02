Microsoft Surface Pro 9 + Signature Keyboard als Spar-Bundle bei Amazon

Das Surface Pro 9 ist ein praktisches Gerät für alle, die ein Notebook benötigen, aber auch auf ein Tablet nicht verzichten möchten. Das 2-in-1-Tablet wird durch Hinzustecken der Microsoft-Tastatur Surface Pro Signature Keyboard zu einem Windows-11-Laptop. Das Surface Pro Signature Keybord aus Alcantara-Material mit integriertem Touchpad bietet eine TastenbelEuchtung, einen Beschleunigungssensor und eine Halterung für den (nicht enthaltenen) Surface Slim Pen 2.

Microsoft Surface Pro 9: Sowohl Tablet als auch Laptop

Unabhängig von der Ausstattungsvariante bietet das Microsoft Surface Pro 9 ein 13 Zoll großes Display mit dem Format 3:2, 120 Hz Auffrischungsrate und einer Auflösung von 2.880 × 1.920 Pixeln. Der Bildschirm mit der für den Tablet-Betrieb wichtigen Multi-Touch-Unterstützung wird durch Corning Gorilla Glass 5 geschützt. Für Daten steht eine 256 GB große NMVE-SSD zur Verfügung.

Affiliate Angebot Microsoft Surface Pro 9 Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home

Die Geräte bieten zwei Mal Thunderbolt 4 und unterstützten WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax sowie Bluetooth 5.1. Das Kamera-Setup bietet Euch 5 MP an der Front und einen 10-MP-Sensor an der Rückseite. Beim Betriebssystem handelt es sich um Windows 11 Home.

Surface-Bundles mit Tastatur ab 1.099 Euro

Die bei Amazon derzeit günstiger angebotenen Varianten des Microsoft Surface Pro 9 unterscheiden sich lediglich beim Arbeitsspeicher und dem Prozessor. Außerdem habt Ihr die Wahl zwischen mehreren Farbvarianten. Bei der günstigsten, für 1.099 Euro angebotene Kombination aus Surface Pro 9 und Surface Pro Signature Keybord übernimmt ein Intel Core i5-1235U die Berechnungen. Dabei handelt es sich um einen Prozessor mit zehn Kernen, konkret zwei Performance- und acht Effizienz-Kernen. Die Kerne beschleunigen auf bis zu 4,40 GHz. Der LPDDR5-Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. Diese Farbvarianten gibt es im Angebot:

Ob Ihr Euch das 1.349 Euro teure Set aus Surface Pro 9 und Microsoft Surface Pro Signature Keybord holt, sollte gut überlegt sein: Für 250 Euro zusätzlich bekommt Ihr nämlich lediglich eine Verdoppelung von 8 auf 16 GB RAM, was wir für einen zu hohen Aufpreis halten. Amazon trifft allerdings keine Schuld: Auch in diesem Fall bietet der Händler das Set aus Tablet bzw. Laptop und Tastatur günstiger an als Ihr selbst bei den günstigsten Konkurrenten bezahlen müsstet. Die Modelle:

Die teuerste Kombination aus Microsofts 2-in-1-Gerät und der Tastatur Surface Pro Signature Keybord bei den Aktionsgeräten beinhaltet ebenfalls 16 GB RAM, der Prozessor macht allerdings auch einen Sprung nach vorne: Der Core i7-1255U bietet die gleiche Kernanzahl (zwei P-Cores und acht E-Cores), beschleunigt aber auf bis zu 4,7 GHz. Zudem ist die integrierte Grafikeinheit, eine Intel Irix Xe Graphics schneller als beim Core i5-1235U: Statt 80 bietet sie 96 Ausführungseinheiten und läuft zudem mit 1,25 statt 1,20 GHz.

Affiliate Angebot Microsoft Surface Pro 9 Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home

Rechnerisch erhaltet Ihr hier also 25 Prozent mehr Grafikleistung. Amazon ist mit 1.449 Euro für das Set aus Microsoft Surface Pro 9 plus Tastatur die günstigste Option. Es stehen zwei Farbvarianten zur Auswahl: