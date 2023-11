Mit 300 € Bonus: Spannende iPhone-Deals bei Freenet sichern!

Fans älterer iPhones haben bei Freenet jetzt die Möglichkeit sich das Apple iPhone 11 oder iPhone XR mit einem Bonus von 300 Euro zu sichern. Hierbei schließt Ihr einen Handyvertrag mit dem Anbieter ab und erhaltet neben 25 GB Datenvolumen auch noch Zugang zum Netz der Deutschen Telekom. In diesem Tarif-Check verrät Euch nextpit alle Tarif-Details.

Auch wenn es seit diesem Jahr bereits ein iPhone der 15. Generation gibt, sind ältere Modelle weiterhin für viele spannend. Bei Freenet könnt Ihr Euch gerade das Apple iPhone 11 von 2019 als Refurbished-Variante und das iPhone XR aus dem Jahr 2018 mit passender Allnet-Flat im Telekom-Netz zum günstigen Preis sichern. Denn Ihr erhaltet bis zu 300 Euro zurück, wenn Ihr zwei einfache Schritte befolgt.

Affiliate Angebot Freenet-Deals Jetzt das Apple iPhone 11 oder iPhone XR mit Freenet-Tarif und bis zu 300 Euro Bonus sichern.

iPhone 11 und iPhone XR im Überblick

Beide Geräte sind mittlerweile natürlich etwas in die Jahre gekommen. So war das iPhone XR bereits zum Release als ordentliches Gerät zum kleineren Preis geplant und erschien mit Apples A12-Bionic-Chip, der 2018 als Top-SoC galt. Dabei setzt das Smartphone auf eine Speicherkonfiguration von 64 GB internem Speicher und 3 GB RAM. Das Design erinnert mit den dicken Rändern stark an die älteren iPhones und die 12-MP-Kamera leistet gute Arbeit.

Lieber ein aktuelles Flaggschiff? Dann schaut in unseren Smartphone-Vergleich

Das iPhone 11 hingegen erschien erst 2019, ähnelt dem iPhone XR jedoch sehr. Hier findet sich jedoch bereits der A13-Bionic-Chipsatz mit 4 GB RAM und ebenfalls 64 GB Gerätespeicher. Auch die 12-MP-Kamera wurde in den Standardmodellen erst mit dem diesjährigen iPhone 15 (zum Test) wirklich verbessert. In unserem damaligen Test zum iPhone 11 fiel uns lediglich negativ auf, dass die Ladezeiten etwas zu lang waren und der USB-C-Anschluss fehlte.

Das etwas jüngere Modell erhaltet Ihr in diesem Deal übrigens als Refurbished-Produkt. Das heißt, es handelt sich nicht um ein Neugerät, allerdings wurde es generalüberholt und Ihr habt 24 Monate Garantie darauf. Kleinere Kratzer und Gebrauchsspuren sind jedoch nicht auszuschließen.

Das iPhone-Angebot im Überblick

Bei beiden Modellen müsst Ihr mit den gleichen Kosten rechnen. Ihr schließt hier den "green LTE" mit 25 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Deutschen Telekom ab. Ihr surft mit einer maximalen Download-Bandbreite von 25 MBit/s und zahlt monatlich 24,99 Euro. Zusätzlich kommen noch 19,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 39,95 Euro für das iPhone hinzu. Allerdings erhaltet Ihr 150 Euro Cashback und noch einmal 150 Euro Wechselbonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Freenet-Deals im Tarif-Check iPhone 11 + Freenet-Tarif iPhone XR + Freenet-Tarif Tarif green LTE 25 GB green LTE 25 GB Datenvolumen 25 GB 25 GB Bandbreite Download max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s 5G Nein Nein Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 € 24,99 € Anschlussgebühr (24 Monate) 19,99 € 19,99 € Einmalige Gerätekosten 39,95 € 39,95 € Gesamtkosten (24 Monate Laufzeit) 659,70 € 659,70 € Cashback + Wechselbonus 300,00 € 300,00 € Reguläre Gerätekosten 485,94 € 377,26 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 5,26 € ~ 0,73 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tabelle entnehmen könnt, spart Ihr bei beiden Angeboten effektiv Geld. Gerade der Deal zum iPhone 11 ist hier besonders spannend, da Ihr im direkten Vergleich zu den regulären Gerätekosten 5,26 Euro effektiv im Monat einspart. Der Grund dafür sind die beiden Boni.

Das Cashback erhaltet Ihr, wenn Ihr zwischen dem 2. und 6. Vertragsmonat eine SMS mit dem Inhalt "Cashback" an die 61131 schickt. Ähnlich verhält es sich mit dem Wechselbonus. Hier müsst Ihr innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Aktivierung des Vertrages eine SMS mit "Bonus" an die 22234 schicken. Achtet allerdings darauf, dass dies nicht für Nummern gilt, die bereits aus dem Freenet-Netz stammen.

Darum lohnt sich der Freenet-Deal gerade

Sind Euch neuere iPhones einfach zu teuer, ist das Angebot definitiv spannend. Die Geräte sind auch im Jahr 2023 weiterhin recht solide und kommen mit alltäglichen Aufgaben problemlos klar. Da Ihr beim iPhone 11 zudem ein generalüberholtes Smartphone bekommt, tut Ihr der Umwelt etwas zugute. Möchtet Ihr jedoch auf dem neuesten Stand der Technik sein, solltet Ihr von diesem Deal absehen. Hier rentiert sich jedoch ein Blick in unseren großen iPhone-Vergleich.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind solche Geräte auch im Jahr 2023 noch spannend für Euch? Lasst es uns wissen!