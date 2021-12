Mobile Game aktuell gratis: Cytus II fordert Euer Rhythmusgefühl heraus

Spiele wie Guitar-Hero oder Rockband haben mich in der Kindheit echt begeistert. Vielleicht sind sie der Grund, warum ich mich irgendwann an eine echte Gitarre, an ein echtes Schlagzeug und an ein echtes Mikrofon gewagt habe. Mit dem Graits-Game Cytus II könnt Ihr Euch für Android und iOS jetzt ein Spiel herunterladen, das Euren Rhythmus herausfordert. Dabei spart Ihr knapp 2 Euro!