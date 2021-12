Kostenlos für Android & iOS: Diese Premium-Apps sind derzeit gratis

Auf der Suche nach mobile Games und Apps bedient NextPit Euch ja sowieso täglich mit unseren App-News. Dazu gibt es so wie heute zweimal pro Woche eine App-Liste mit Downloads für Android und iOS.

Wir durchforsten für unsere Übersicht Seiten wie MyDealz.de und wie eingangs erwähnt, geht es um Apps, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Wir verlinken also ausschließlich Pro-Anwendungen, die es nur in einem schlanken Zeitfenster kostenlos gibt.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen. Sollte eine App zum Zeitpunkt, an dem Ihr den Artikel lest, bereits wieder kostenpflichtig sein, würden wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren freuen!

Tipp: Ladet Euch interessante Apps am Besten sofort runter! Das gilt auch dann, wenn Ihr für eine App oder ein Spiel aktuell keine Verwendung habt. Nach dem Löschen wandert die App in Eure App-Bibliothek und damit dauerhaft in Euren Besitz. Ihr könnt sie dann jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

NFC EMV Card Reader (3,09 €) : Eine App zum Auslesen von NFC- oder EMV-Karten.

: Eine App zum Auslesen von NFC- oder EMV-Karten. 120X Duplicate File Remover Pro (5,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr doppelte Dateien, Bilder und Audiodateien mithilfe von RecAI in Sekundenschnelle entfernen.

: Mit dieser App könnt Ihr doppelte Dateien, Bilder und Audiodateien mithilfe von RecAI in Sekundenschnelle entfernen. Abc Cam Scanner Pro (5,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Importdokumente scannen und in PDFs umwandeln, mit automatischer Größenanpassung, digitaler Signatur und vielem mehr.

: Mit dieser App könnt Ihr Eure Importdokumente scannen und in PDFs umwandeln, mit automatischer Größenanpassung, digitaler Signatur und vielem mehr. Metatag Analyzer (1,89 €) : Diese Anwendung ermöglicht es Webmastern, die Metatags einer Website zu analysieren und Leistungsberichte zu erstellen.

: Diese Anwendung ermöglicht es Webmastern, die Metatags einer Website zu analysieren und Leistungsberichte zu erstellen. Unit Converter (7,99 €) : Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App mehrere verschiedene Daten umrechnen, z. B. Währungen, Entfernungen, Gewicht usw.

Kostenlose Spiele für Android

Special Elite force Mission (6,99 €) : In diesem Shooter schlüpft Ihr in die Rolle eines geheimen Kommandos und dient Eurem Land, indem Ihr Feinde eliminiert.

: In diesem Shooter schlüpft Ihr in die Rolle eines geheimen Kommandos und dient Eurem Land, indem Ihr Feinde eliminiert. Grow Spaceship VIP (1,79 €) : Verstärkt und erweitert Eure Waffen, um eine stärkere Flotte aufzubauen, mit der Ihr in den Kampf ziehen und feindliche Schiffe zerstören könnt.

: Verstärkt und erweitert Eure Waffen, um eine stärkere Flotte aufzubauen, mit der Ihr in den Kampf ziehen und feindliche Schiffe zerstören könnt. Cooking Quest: Essenswagen-Abenteuer (1,09 €) : Ein Simulationsspiel, in dem Ihr Rezepte aus aller Welt meistern müsst, um den ultimativen Food Truck zu erschaffen. Mahlzeit!

: Ein Simulationsspiel, in dem Ihr Rezepte aus aller Welt meistern müsst, um den ultimativen Food Truck zu erschaffen. Mahlzeit! Stone Of Souls HD (0,59 €) : Ein Horror-Action-RPG, in dem Ihr Euch auf ein Abenteuer begebt, um den Ursprung des Bösen zu finden und natürlich auch zu vernichten.

: Ein Horror-Action-RPG, in dem Ihr Euch auf ein Abenteuer begebt, um den Ursprung des Bösen zu finden und natürlich auch zu vernichten. Modern US Sniper Shooter 3D (1,19 €) : In diesem Shooter ist es Eure Aufgabe, Feinde und Ziele zu eliminieren und ein echter Kommandosoldat zu sein.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

Lock Notes Pro (5,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure wertvollsten Notizen, Passwörter und Kontakte privat und geheim halten, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen.

: Mit dieser App könnt Ihr Eure wertvollsten Notizen, Passwörter und Kontakte privat und geheim halten, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen. Templates for Google Docs (43,99 €) : Hier findet Ihr über 20.000 einzigartige Designs für Docs-Dokumente, Tabellenvorlagen für Sheets, Diashow-Themen für Slides und über 2000 Bilder und Grafiken, um Euren Content zu illustrieren.

: Hier findet Ihr über 20.000 einzigartige Designs für Docs-Dokumente, Tabellenvorlagen für Sheets, Diashow-Themen für Slides und über 2000 Bilder und Grafiken, um Euren Content zu illustrieren. Background Eraser: Collart Pro (10,99 €) : Diese All-in-One-Anwendung zur Erstellung von Fotocollagen enthält Tonnen von Collagen, Stickern, Hintergründen usw. und hilft Euch mit ihrem magischen Hintergrundradierer, Eure Fotos aufzuhübschen.

: Diese All-in-One-Anwendung zur Erstellung von Fotocollagen enthält Tonnen von Collagen, Stickern, Hintergründen usw. und hilft Euch mit ihrem magischen Hintergrundradierer, Eure Fotos aufzuhübschen. Contacts Backup & Group (1,09 €) : Mit dieser Anwendung könnt Ihr Eure Kontakte sichern oder gruppieren und Aktionen wie Geburtstagserinnerungen und vieles mehr festlegen.

: Mit dieser Anwendung könnt Ihr Eure Kontakte sichern oder gruppieren und Aktionen wie Geburtstagserinnerungen und vieles mehr festlegen. Lichtstärke für Zimmerpflanzen (3,49 €) : Ein vielseitiges Werkzeug für alle, die Pflanzen zu Hause haben. Findet den idealen Standort für Eure Töpfe, indem Ihr die Lichtverhältnisse in jeder Umgebung messt. Diese App haben wir Euch auch in einem eigenen Artikel vorgestellt.

Kostenlose Spiele für iOS

Cytus II (2,29 €) : Ein Manga-Spiel, in dem es um Rhythmus und Musik geht. Das Rollenspiel hat ein niedliches Design und beinhaltet eine ebenso niedliche Geschichte.

: Ein Manga-Spiel, in dem es um Rhythmus und Musik geht. Das Rollenspiel hat ein niedliches Design und beinhaltet eine ebenso niedliche Geschichte. Taboo (3,49 €) : Ein Brettspiel, bei dem es darum geht, dass das Team ein Wort errät, das oben auf der Karte steht, ohne fünf bestimmte, definierte Wörter zu verwenden.

: Ein Brettspiel, bei dem es darum geht, dass das Team ein Wort errät, das oben auf der Karte steht, ohne fünf bestimmte, definierte Wörter zu verwenden. Incredible Box (10,99 €) : Ein klassisches Puzzlespiel, bei dem es darum geht, eine Box zu ihrer Zielposition zu bringen.

: Ein klassisches Puzzlespiel, bei dem es darum geht, eine Box zu ihrer Zielposition zu bringen. Crazy Run (6,99 €) : Ein Endlos-Rennspiel, bei dem Ihr so vielen Hindernissen wie möglich ausweichen müsst, um einen möglichst hohen Score zu erzielen.

: Ein Endlos-Rennspiel, bei dem Ihr so vielen Hindernissen wie möglich ausweichen müsst, um einen möglichst hohen Score zu erzielen. Paintiles (3,49 €) : Ein lustiges Spiel, bei dem Ihr die Kacheln bemalen müsst, damit die Bomben erscheinen und explodieren, um Euer Spielfeld zu leeren.

Lasst uns in den Comments wissen, ob für Euch heute was dabei wart. Und ja, natürlich könnt Ihr uns auch anpöbeln, wenn wir nicht schnell genug eine App aus der Liste streichen, die zwischenzeitlich wieder kostenpflichtig geworden ist. ;)