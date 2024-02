Moto Watch 40: Ein günstiger Fitness-Tracker von Motorola

Während wir sehnsüchtig auf die Samsung Galaxy Fit 3 warten, hat uns Motorola mit der unerwarteten Enthüllung seiner neuen Moto Watch 40 überrascht, die bald für 65 US-Dollar auf den Markt kommen soll. Trotz der Bezeichnung "Watch" dient die Moto Watch 40 in erster Linie als Fitness-Tracker und ist eine preisgünstigere Alternative zur Moto Watch 70 aus dem letzten Jahr.

Design und Schutz der Moto Watch 40

Es gibt einen bemerkenswerten Grund, warum die Moto Watch 40 günstiger ist. Erstens hat das Wearable einen 1,5 Zoll großen LCD-Touchscreen im Rechteckformat, der im Vergleich zur Galaxy Fit 3 den Always-on-Modus vermissen lässt. Allerdings hat die Watch 40 eine beachtliche Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen, da das Display nicht die ganze Zeit genutzt wird. Zweitens gibt es bis zu 85 anpassbare Watch Faces, die Ihr auf dem Display einstellen könnt.

Das Gehäuse des Fitness-Trackers besteht aus einer Zinklegierung und macht die Moto Watch 40 leicht. Ohne Armband wiegt sie nur 26 Gramm, und die dünnste Stelle misst 10,2 mm. Was die Robustheit angeht, so ist das Gerät nach IP67 staub- und wasserdicht. Das bedeutet, dass sie einen kurzen Sprung in einen Pool oder Regen überstehen kann, aber wir raten davon ab, sie zum Hochgeschwindigkeitssport mitzunehmen.

Die Moto Watch 40 ist in den Farben Rose Gold und Schwarz erhältlich. / © Motorola

Software und Tracking-Funktionen

Die neue Moto Watch 40 von Motorola verfügt über grundlegende Fitness-Tracker-Funktionen. Sie überwacht rund um die Uhr die Herzfrequenz und unterstützt neben dem Schritt- und Kalorienzähler auch das Schlaftracking. Mit diesem könnt Ihr Euch Updates für den REM-, Tief- und Leichtschlaf anzeigen lassen.

Die Moto Watch 40 läuft mit einem eigenen Moto Watch OS. Sie ist auch mit Android- und Apple-Smartphones kompatibel. Es gibt auch eine Google-Fit-Integration und intelligente Benachrichtigungen. Letztere ermöglichen es Euch, Eure Smartphone-Benachrichtigungen an Eurem Handgelenk abzulesen, auch wenn der Tracker das Führen von Telefonaten via Bluetooth vermissen lässt.

Motorola vollbringt ein neues Kunststück, das die meisten Wearable-Hersteller nicht können, nämlich das schnelle Aufladen. Laut der chinesischen Marke kann die Moto Watch 40 mit ihrer Schnellladetechnologie in nur 25 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen werden.

Im Moto Store von Motorola ist die Moto Watch 40 bereits für 65 US-Dollar gelistet und in den Farben Schwarz und Roségold erhältlich, während die zweite Variante mit einem weißen Silikonarmband geliefert wird. Wann und ob der Fitness-Tracker auch hierzulande vertrieben wird, hat der Hersteller bislang nicht kommuniziert.