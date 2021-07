Binge-Tipps zum Wochenende: Neue Filme & Serien bei Netflix, Disney+ und Prime

Die drei bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ stellen ihren Abonnenten in dieser Woche mehr als 30 Filme und Serien bereit. Die Highlights: How to Sell Drugs Online (Fast), Suicide Squad und Jungle Cruise. Wir zeigen alle Starttermine im Überblick.

Bei Netflix steht in der Woche vom 26. Juli bis 1. August vor allem die deutsche Eigenproduktion How to Sell Drugs Online (Fast) im Mittelpunkt, die bereits in der dritten Staffel aufschlägt. Außerdem sieht man neue Folgen von Outer Banks und die achte Staffel von Arrow. Mit The Last Mercenary kommt zudem Jean-Claude Van Damme zurück auf die Mattscheibe und mit Creed II sowie World Trade Center nimmt man ab Sonntag zwei weitere Blockbuster ins Programm auf. Wer gedanklich bereits im August angekommen ist, dem zeigt der folgende Trailer schon jetzt die Netflix-Highlights des nächsten Monats.

Amazon Prime Video hingegen setzt auf die US-amerikanische Mystery-Serie Emergence und die beiden sehenswerten Clint Eastwood-Produktionen Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima. Zusätzlich nimmt man am 31. Juli den Action-Kinohit Suicide Squad für Prime-Mitglieder auf. Wer allerdings ein Abo bei Disney+ abgeschlossen hat, kann sich auf das Leben im Park mit Chip und Chap freuen, drei Staffeln von Body of Proof "bingen" oder per kostenpflichtigen VIP-Zugang vorab Zugriff auf den Kinofilm Jungle Cruise mit Emily Blunt und Dwayne "The Rock" Johnson erhalten.

Tipp: Auf Apple TV+ läuft derzeit die zweite Staffel der Erfolgsserie Ted Lasso an. Ein Trailer liefert euch einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 30)

How to Sell Drugs Online (Fast): Staffel 3 ab 27. Juli

Racket Boys ab 27. Juli

Mighty Express: Staffel 4 ab 27. Juli

Finger weg! (Brasilien) Teil 2 ab 28. Juli

The Snitch Cartel: Origins ab 28. Juli

Tattoo Redo ab 28. Juli

Bartkowiak ab 28. Juli

Resort to Love ab 29. Juli

Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt ab 29. Juli

Outer Banks: Staffel 2 ab 30. Juli

The Last Mercenary ab 30. Juli

Mythos und Mogul: John DeLorean ab 30. Juli

Centaurworld ab 30. Juli

World Trade Center ab 1. August

Creed II ab 1. August

Arrow: Staffel 8 ab 1. August

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 30)

Emergence - Staffel 1 ab 26. Juli

Last Christmas ab 26. Juli

Quem Vai Ficar Com Mário ab 27. Juli

Bean ab 28. Juli

Der Grinch ab 29. Juli

Flags of our Fathers ab 29. Juli

Letters from Iwo Jima ab 29. Juli

Schwesterlein ab 30. Juli

Wir sind die Nacht ab 30. Juli

Suicide Squad ab 31. Juli

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 30)