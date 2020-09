Neu bei Disney+ im Oktober: The Mandalorian geht in die nächste Runde

Mitte September hat Disney+ den ersten Trailer zur zweiten Staffel von "The Mandalorian" veröffentlicht. Im Oktober dürfen sich Star-Wars-Fans dann auf die Fortsetzung der Erfolgsserie freuen. Was sonst noch den Weg auf die Streaming-Plattform findet, verraten wir Euch hier.

Doku-Serie: "Die Helden der Nation" ab 9. Oktober

Disney+ wird ab dem 9. Oktober die von National Geographic produzierte Doku-Serie "Die Helden der Nation" veröffentlichen. In der ersten Staffel erzählt die Serie die Geschichte der Anfände der US-Raumfahrt, basierend auf dem Besteller von Tom Wolfe: Auf dem Gipfel des Kalten Krieges wählt die neu-gebildete NASA sieben der besten Testpiloten des Militärs aus, um sie zu Astronauten zu machen. Im Wettstreit darum, die Ersten im All zu sein, erreichen diese Männer Außergewöhnliches und inspirieren die Welt dazu, auf Ambition und Hoffnung zu setzen.

Clouds: Mitreißendes Drama ab dem 16. Oktober auf Disney+

Der Film Clouds erzählt die Geschichte des Schülers Zach Zobiech, der an der seltenen Knochenkrankheit Osteosarkom erkrankt ist. Die wenige Zeit, die er noch zu leben hat, nutzt Zach, um mit seiner Freundin Sammy eine Musikkarriere auf die Beine zu stellen. Taschentücher solltet Ihr auf jeden Fall vorrätig haben.

The Mandalorian: Die neue Staffel ab 30. Oktober

Die gehypte Star-Wars-Serie geht in die nächste Runde: Ab dem 30. Oktober dürfen sich Fans von Krieg der Sterne in die turbulente Zeit nach dem Zusammenbruchs des Galaktischen Imperiums versetzen. Um Euch die Wartezeit zu versüßen, könnt Ihr Euch den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von The Mandalorian ansehen: