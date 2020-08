Neue App für Lidl Plus: So bekommt ihr den Willkommensrabatt

Lidl-Kunden bekommen zum Start der neuen „ Lidl Plus “-App die Möglichkeit, bares Geld zu sparen. Zum Start des neuen Programms, das bislang nur in Berlin und Brandenburg genutzt werden kann, erhalten die Lidl-Kunden bei einem Einkauf von mindestens 25 Euro einen einmaligen Gutschein in Höhe von 5 Euro. Der Start von Lidl Plus in weiteren Regionen soll laut mydealz am 10. August beginnen.

Um den Rabatt zu erhalten, muss man sich nach der Installation der App für iOS oder Android und der Auswahl der besuchten Filiale mit dem eigenen Lidl-Konto anmelden oder ein neues Konto erstellen. Vor dem Kauf kann der Gutschein dann aktiviert werden und ist danach für 14 Tage gültig. Beim Bezahlen muss die digitale Kundenkarte dann nur noch vom Verkäufer gescannt werden.

So sieht die digitale Kundenkarte von Lidl aus, die bei der Bezahlung gescannt werden kann. / © Lidl

Lidl Plus: Teilnahmemöglichkeiten für weitere Aktionen

Mit der Aktion will der Discounter neue Kunden gewinnen, die an Lidl Plus teilnehmen. Daher umfasst das Programm auch weitere Aktionen, durch die ein Kunde sparen kann, wenn er die Kundenkarte auf dem Smartphone beim Bezahlen scannen lässt.

Außerdem erhalten Kunden, die beim Bezahlen ihre Karte ablichten lassen ein digitales Rubbellos und nehmen an einem Rabattprogramm teilnehmen, das – je nach Umsatz – weitere folgende Coupons freischaltet. Hilfreich ist des Weiteren, dass der Bon für einen Einkauf in digitaler Form in der App eingesehen werden kann. Andere Händler bieten bereits ähnliche Programme, dessen Ziel es ist unter anderem die Einkaufsgewohnheiten ihrer Kunden erfassen zu können.

Lidl Plus ist derzeit nur in Berlin, Brandenburg und anderen Regionen außerhalb Deutschlands verfügbar. Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass der Start des Programms in den anderen deutschen Bundesländern regional leicht unterschiedlich ausfallen kann. So kann es beispielsweise vorkommen, dass noch nicht alle Filialen direkt am Morgen des 10. August 2020 die notwendige Technik besitzen, um die digitale Kundenkarte scannen zu können. Daher soll im September ein weiterer „beworbener Start des Programms“ stattfinden.