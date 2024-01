Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Netflix, Disney+ & Amazon

In dieser Woche nehmen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 Filme und Serien neu in ihr Programm auf. Die Highlights: Mr. & Mrs. Smith, The Handmaid's Tale, Selbst und Hellboy. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Neuinterpretationen und ältere Blockbuster

Netflix: Große Eigenproduktionen bleiben in der ersten Februar-Woche aus. Dafür nimmt Netflix namhafte Blockbuster der letzten Jahre ins Streaming-Sortiment auf. Etwa The Contractor, November Criminals, Outlander und Hellboy. Aus Anime-Sicht sieht man neue Folgen von Demon Slayer und The Seven Deadly Sins. Für Kids hingegen kommt DreamWorks Orion und das Dunkel.



Prime Video: Bei Amazon startet in dieser Woche die Neu­in­ter­pre­ta­tion von Mr. & Mrs. Smith in Serie mit Donald Glover und Francesca Sloane. Gleichzeitig kann man sich auf eine Vielzahl bekannter Lizenztitel freuen, die zumindest zeitweilig bei Prime Video zu sehen sind. Mit dabei sind vier Staffeln von The Handmaid's Tale, Black Mass, Die glorreichen Sieben und Ex Machina.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern hat in den nächsten Tagen nur eine Handvoll neuer Filme und Serie zu bieten. Mit "Choir" startet eine 6-teilige Doku über die Kinder des Detroit Youth Choirs, die Sitcom Life in Pieces steht direkt mit allen Folgen bereit und von Pixar kommt die Stop-Motion-Animation "Selbst".

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 5

Il piccolo grande Bheem: Giochiamo insieme ab 29. Januar

Jack Whitehall: Settle Down ab 30. Januar

Nascar: Full Speed ab 30. Januar

Baby Bandito ab 31. Januar

Weil der Mensch erbärmlich ist ab 31. Januar

Alessandro Magno: come nasce una leggenda ab 31. Januar

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse ab 31. Januar

Chris Tall: Und jetzt ist Papa dran!

Demon Slayer - Staffel 2 ab 1. Februar

The Contractor ab 1. Februar

Let's Talk About CHU ab 2. Februar

Orion und das Dunkel ab 2. Februar

Hellboy ab 1. Februar

Midnight Sun ab 1. Februar

November Criminals ab 1. Februar

Outlander: Staffel 6 ab 3. Februar

Unterwegs mit Mum ab 4. Februar

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 5

Little Joe ab 29. Januar

Fortress - Stunde der Abrechnung ab 29. Januar

Black Mass ab 31. Januar

The Handmaid's Tale - Staffeln 1-4 ab 1. Februar

Die glorreichen Sieben ab 1. Februar

Mile 22 ab 1. Februar

Everything, Everything ab 1. Februar

Natürlich Blond ab 1. Februar

Natürlich Blond 2 ab 1. Februar

The Spectacular Now ab 1. Februar

Mr. & Mrs. Smith - Staffel 1 ab 2. Februar

Eat Wheaties! ab 3. Februar

Ex Machina ab 4. Februar

Es gilt das gesprochene Wort ab 4. Februar

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 5

Choir - Staffel 1 ab 31. Januar

Life in Pieces - Staffel 1-4 ab 31. Januar

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller - Staffel 3 ab 31. Januar

Selbst ab 2. Februar