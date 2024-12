Das Jahr 2024 ist auf die Zielgerade eingebogen und somit nähern wir uns auch wieder dem Weihnachtsfest! Wer uns regelmäßig liest, weiß auch, dass wir alljährlich mit einem eigenen Adventskalender am Start sind. Wir wollen nicht mit dieser schönen Tradition brechen und so bieten wir Euch auch 2024 zusammen mit inside digital unser Gewinnspiel an, bei dem Ihr Euch jeden Tag einen der Preise im Gesamtwert von 14.000 Euro sichern könnt.

Wer sich dabei besonders treu und fleißig beteiligt und eine Prise Glück hat, kann mit dem iPhone 16 Pro (Test) auch einen extrafetten Spezialpreis einsacken.

Sichert Euch mit jedem Türchen einen der Preise im Gesamtwert von mehr als 14.000 Euro

Natürlich verraten wir Euch vorab nicht, was sich hinter den jeweils aktuellen Türchen verbirgt. Aber so viel steht fest: Es lohnt sich, jeden Tag vorbeizuschauen. Mit etwas Glück gehört Euch dann schon bald ein Apple- oder Google-Handy, eine PlayStation, Sennheiser-Kopfhörer oder eine Carrera-Bahn!

Falls Ihr den Gewinn nicht für Euch benötigt, ist die Teilnahme hier natürlich auch eine feine Möglichkeit, vielleicht noch auf den letzten Drücker ein spannendes Tech-Gadget abzuräumen, welches Ihr selbst noch zu Weihnachten verschenken könnt.

Unser Treuegewinn im Adventskalender 2024

Wir haben es oben bereits verkündet: Wir hauen das Apple iPhone 16 Pro als Treuepreis heraus. Dieser Zusatzgewinn wird am Ende unter allen verlost, die mindestens an 18 von 24 Tagen bis Heiligabend teilgenommen haben. Damit Ihr da den Überblick nicht verliert, gibt es unsere virtuelle Stempelkarte. So habt Ihr immer im Blick, ob Ihr noch auf Kurs "nagelneues iPhone 16 Pro" seid.

Die Teilnahmebedingungen bei nextpit und inside digital

Wenn Ihr am Adventskalender-Gewinnspiel von inside digital und nextpit teilnehmen wollt, müsst Ihr beachten, dass die Teilnahmen in diesem Jahr nur für volljährige Personen mit Wohnsitz oder Adresse in Deutschland möglich ist. Was Ihr dafür tun müsst? Verratet uns lediglich Eure E-Mail-Adresse, über die dann auch eine etwaige Gewinn-Benachrichtigung erfolgt. Innerhalb von fünf Werktagen müssen sich Gewinner:innen zurückmelden, andernfalls wird neu ausgelost. Wer einen Blick auf unsere vollständigen Teilnahmebedingungen werfen möchte, klickt einfach auf den Link.

Jetzt bleibt mir nur noch, Euch im Namen der Teams von nextpit und inside digital viel Spaß und noch mehr Glück zu wünschen – und eine möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit.