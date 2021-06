Nothing ear (1): Carl Peis mysteriöses Startup kündigt Launch an

Endlich bekommen wir bald weitere Infos von "Nothing" zu hören. Nachdem Carl Pei sein mysteriöses Start-Up Anfang des Jahres vorgestellt hat, hörten wir lange nichts von Nothing. Nun informiert das Unternehmen über den Produkt-Launch der Kopfhörer "ear (1)", der für den 27. Juli geplant ist.

Vor einigen Monaten habt Ihr reges Interesse am Start-Up des OnePlus-CEO Carl Pei gezeigt. Aus diesem Grund wollen wir Euch den soeben angekündigten Produkt-Lauch der ersten Nothing-Kopfhörer nicht vorenthalten. Wie das Unternehmen per E-Mail mitteilte, wird es am 27. Juli das Produkt "ear (1)" vorstellen.

Ein wenig erinnert die Farbgestaltung von Nothing schon an OnePlus, oder? / © Nothing

Konkreter handelt es sich dabei um True-Wireless-Kopfhörer die eine besonders "reine" Sound-Experience liefern sollen. Was Nothing aber von anderen Unternehmen unterscheide, so heißt es weiter in der Ankündigung, sei der stärkere Fokus auf das Design. Dabei spielt das Unternehmen sowohl auf seinen eigenen Namen als auch auf das größere Ziel von "Nothing" an.

Ambient Computing: Technik soll wieder in den Hintergrund rücken

Denn die Produkte von Nothing soll die Technik in unserem Alltag wieder in den Hintergrund rücken. Ambient Computing heißt das Ganze – und vor einigen Wochen hatte Antoine diesbezüglich schon ein paar Gedanken zusammengefasst.

Zu erwarten ist, dass die "ear (1)" entweder besonders unauffällig aussehen oder mit einer besonders nahtlosen Bedienfreundlichkeit punkten wollen. Wie gut das am Ende funktioniert, bleibt natürlich abzuwarten. Schließlich nimmt man selbst diejenigen Produkte wahr, die wie Apples AirPods im gleichen Ökosystem wie Smartphones und Tablets arbeiten. Da Nothing mit Betriebssystemen wie Windows, Android und iOS zusammenarbeiten muss, gibt es schon einmal einige Hürden, was das Vergessen im Alltag angeht.

Sobald es am 27. Juli neue Informationen gibt, werden wir Euch über die ear (1) informieren. Bis dahin ist der Kommentarbereich offen für Diskussionen und Ideen zu den neuen Kopfhörern. Wie gefällt Euch der Ansatz von Nothing und findet Ihr, Technik steht in Eurem Alltag zu sehr im Vordergrund?