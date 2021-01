"Nothing": Ist Carl Peis neues Start-Up nur ein Scherz?

Nach gehörigem "auf die Folter spannen" hat OnePlus-Mitbegründer Carl Pei sein neues Start-Up vorgestellt. Das neue Brand trägt den Namen Nothing und wird unter anderem vom YouTuber Casey Neistat und vom Reddit-CEO Steve Huffman finanziert. Aber was hat Pei mit dem neuen Unternehmen vor?

Nachdem Carl Pei OnePlus, sein sehr erfolgreiches Erstprojekt, Ende 2020 verließ, wartete die Tech-Welt auf das nächste Unternehmen des in Schweden aufgewachsenen Unternehmers. Nachdem Pei am 26. Januar auf Twitter anteaserte, dass er am Folgetag Infos zu seinem neuen Start-Up veröffentlichen werde, ist es nun offiziell: Das neue Unternehmen heißt Nothing.

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug — Nothing (@nothingtech) January 27, 2021

Wie das Unternehmen auf seiner neuen Homepage verrät, verfolge man einen ganz neuen Ansatz. Dabei habe man Blaupausen und alles Bekannte über Bord geworfen und noch einmal neu gestartet. "Ein Reset-Knopf aller Innovationen", heißt es weiterhin. Viel konkreter wird es auf der Webseite nicht, doch gegenüber The Verge verriet Pei in einem exklusiven Interview zumindest ein wenig mehr.

Smart Devices, die in den Hintergrund rücken sollen

Grundlegend verriet Pei dem US-amerikanischen Techmagazin, dass Nothing Produkte in verschiedenen Kategorien der Tech-Welt produzieren werde. Ziel sei dabei, ein Ökosystem aus Geräten zu schaffen, wie es im besten Beispiel Apple schon seit Jahren vormacht. Passend zum "Alles auf Null"-Ansatz, den Nothing auf seiner Homepage verriet, geht Pei auch noch ein wenig konkreter auf seine Vision ein.

Was sagt Ihr zum neuen Pei-StartUp? Klingt spannend!

So viel wie vom Namen: Nothing! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So stelle er sich vor, dass Menschen zukünftig wieder auf einer grünen Wiese sitzen könnten, dabei picknicken und nicht mehr von Bildschirmen abgelenkt werden. Eine neue Techwelt ohne Notebook-, Smartphone, Smartwatch- und Werbebildschirme also. Technik offenbar wieder in den Hintergrund rücken und nicht mehr zwischen den Menschen stehen. Damit könnte Pei durchaus einen Trend treffen, den Dystopie-Fans und Verfechter von Digital Detoxing immer wieder thematisieren. Dieses Vorhaben gilt es aber natürlich noch umzusetzen.

Investorenteam aus Tech-Riesen und Cyber-Promis

Carl Peis Ansehen in der Techwelt hat zusammen mit seiner noch sehr vagen Vision aber schon jetzt einige dicke Fische an Land gezogen. Denn wie Nothing auf seiner Homepage verrät, zählen zu den Investoren unter anderem Reddit-CEO Steve Huffman, Twitch-Gründer Kevin Lin, Josh Buckley von der US-amerikanischen Techseite Product Hunt und YouTuber Casey Neistat.

Nothing - Würdet Ihr Geld in diesen Schriftzug investieren? / © Nothing

Hierdurch konnte sich Nothing eine Startfinanzierung von 7 Millionen US-Dollar sichern und plant nun, das erste Smart Device in der ersten Jahreshälfte auf den Markt zu bringen. Na, hoffen wir mal nicht, dass es sich dabei am Ende ebenfalls um "Nothing" handeln wird ...