Moto Edge S soll das erste Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 870-Chip werden

Die Bestätigung der Markteinführung kam über Motorolas offiziellen Weibo-Account, eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen Chinas, wo ein Teaser darauf hinwies, dass das Telefon mit dem Qualcomm Snapdragon 870 ausgestattet sein wird und am 27. Januar vorgestellt wird. Das erste Auftblitzen dieses Geräts auf einer chinesischen Social-Media-Plattform scheint darauf hinzudeuten, dass das Moto Edge S zumindest anfangs in Asien verkauft wird, bevor es nach Europa oder Nordamerika kommt.

Festzuhalten ist, dass der Weibo-Beitrag keine weiteren Details über das Smartphone preisgibt; Ihr wisst schon, die wichtigen restlichen Spezifikationen, die wir erwarten dürfen. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass wir vom Moto Edge S hören.

Moto Edge S coming with the Qualcomm Snapdragon 870... might this be #Nio? Let's find out 👀



I know we said Nio has the Snapdragon 865, but I'm not ruling it out because the 870 is just an 865 with a boosted clock rate. pic.twitter.com/T4Drjx7C6D