Großer Schock: OnePlus verliert Mitbegründer Carl Pei

Was sich gestern Abend noch als unbestätigtes Gerücht darstellte, soll nun bittere Realität für OnePlus-Fans sein: Mitbegründer Carl Pei hat das Unternehmen verlassen. Gemeinsam mit CEO Pete Lau führte Pei OnePlus seit 2013 zu großen Erfolgen. In einem Unternehmensorganigramm war Pei vor zwei Wochen jedoch plötzlich verschwunden.

Das berichtet Androidcentral und beruft sich auf zwei interne Quellen des Unternehmens. Demnach verschwand Pei still und leise. Sein Abgang war für Mitarbeiter in internen Dokumenten ersichtlich, die eine neue Unternehmensstruktur skizzieren. Die internen Memos waren bei Reddit aufgetaucht. Eine offizielle Stellungnahme von OnePlus steht noch aus; TechCrunch berichtet, dass Pei OnePlus verlassen habe, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. In welcher Branche Pei seine unabhängige Solo-Karriere konkret plant, ist jedoch unklar.

Zuletzt hatte OnePlus-Mitbegründer Carl Pei am OnePlus Nord mitgearbeitet. / © NextPit

OnePlus: Emily Dei soll Nachfolgerin werden

Es ist eine schockierende Nachricht für die OnePlus-Community. So kurz vor dem Launch des neuen OnePlus 8T, wirft der Abgang eines wichtigen Akteurs im Unternehmen Fragen auf. Es soll aber bereits eine Nachfolgerin für Pei geben, wie aus den internen Dokumenten ebenfalls hervorgeht. Demnach soll Emily Dai, die zuvor für OnePlus auf dem indischen Markt verantwortlich war, in die Rolle des OnePlus-Vaters schlüpfen.

Carl Pei war in den vergangenen sieben Jahren mit Pete Lau das öffentliches Gesicht des Unternehmens. Er trat bei Produkteinführungen auf und begrüßte Fans und hiesige Medien bei Veranstaltungen. Während OnePlus derzeit rund 2.700 Mitarbeiter beschäftigt, wird der Verlust einer so hochkarätigen Führungskraft zweifellos zu spüren sein. Pete Lau befindet sich weiter als CEO im Unternehmen, hatte aber kürzlich als Vice President und Chief Product Experience Officer bei einer Dachorganisation von OnePlus, Oppo und Realme mehr Verantwortung übernommen.

Das könnte Euch auf NextPit außerdem interessieren: