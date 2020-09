OnePlus 8T: Das wissen wir über das neue Mittelklasse-Handy

Am 14. Oktober soll laut Spekulationen das neue OnePlus 8T offiziell vorgestellt werden. Mittlerweile sind einige Gerüchte und sogar ein offizielles YouTube-Video von OnePlus im Netz zu finden. Wir fassen die Infos zum neuen OnePlus 8T an dieser Stelle zusammen.

Robert Downey Jr. ist Marken-Botschafter des OnePlus 8T. In einem kurzen Clip setzt OnePlus den Iron-Man-Schauspieler auf ein Motorrad. Am Ende kündigt er das neue Smartphone des chinesischen Herstellers aus dem Off an:

Amazon Indien startet Gewinnspiel

Der Onlineversandhändler Amazon hat indes auf seiner indischen Webseite ein Gewinnspiel zum OnePlus 8T gestartet, in dessen Bedingungen der Launch-Termin des neuen Smartphones genannt wird. Demnach wartet die Technikwelt nun gespannt auf den 14. Oktober 2020 – es ist damit zu rechnen, dass OnePlus für sein neues Premium-Handy ein virtuelles Event auf die Beine stellen wird.

Amazon India indirectly confirms OnePlus 8T Launch date to be held on 14th October and comes with 8GB Variant#OnePlus8T #OnePlus #OnePlus8Series #OnePlus8T5G pic.twitter.com/wpsku9kSJo — Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) September 19, 2020

So könnte das OnePlus 8T aussehen

Auf mehreren Bildern können OnePlus-Fans sich bereits einen Eindruck zum möglichen 8T verschaffen. Das Smartphone soll mit Quad-Kamera und hauchdünnen Display-Rändern erscheinen. Als Display soll laut Gerüchten ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz zum Einsatz kommen. Ein Highlight könnte zudem der Akku sein, der zwar "nur" 4.5000 mAh Fassungsvermögen bieten soll, dafür aber dank OnePlus' Warp Charge mit bis zu 65 Watt aufgeladen werden kann. Out of the Box soll das 8T mit OxygenOS 11 kommen.

Weitere News und Gerüchte zum OnePlus 8T

Im Code zur aktuellen Android-11-Beta haben die Entwickler von OnePlus nicht ganz aufgepasst und ein Bild des OnePlus 8T hinterlassen. Zufall?

Bei der Routine-Untersuchung der jüngst veröffentlichten Android 11 Developer Preview 4 für das OnePlus 8 hat das Oxygen-Updater-Blog neben neuen Features der Software auch ein mögliches Bild des neuen OnePlus 8T entdeckt. Der Dateiname „oneplus_8t.webp“ deutet darauf hin, dass es sich in der Tat um die Frontalaufnahme des vermutlich bald erscheinenden OnePlus-Smartphones handelt. Die gefundene Grafik wird in den Einstellungen des Smartphones angezeigt, wenn vom System ein entsprechendes Gerät entdeckt wurde.

Dieses Bild des möglichen OnePlus 8T wurde vom Oxygen-Updater-Blog im Code der Android-11-Beta entdeckt. / © OnePlus via Oxygen Updater

Der direkte Vergleich, den Leaker Ben Geskin bei Twitter veröffentlicht hat, zeigt die Ähnlichkeiten beziehungsweise Neuheiten im Vergleich zum bereits bekannten OnePlus 8:

OnePlus 8T vs 8



Chin and top bezel size is nicely reduced pic.twitter.com/krB2s6BoeZ — Ben Geskin (@BenGeskin) August 31, 2020

Auffällig sind vor allem die Stirn und das Kinn: An beiden Enden des Smartphones schrumpfen dabei die Ränder. Die Breite der Ränder links und rechts haben sich offenbar nicht verändert, wobei die fehlenden Reflexionen auf ein flaches Display beim 8T hinweisen. Die Frontkamera ist weiterhin in den Bildschirm integriert.

OnePlus 8T: Hinweise auf 8K-Aufnahmen in der Software gefunden

Andere Blickwinkel auf das OnePlus 8T wurden in der Beta nicht gefunden. Damit können wir weiterhin keinen genauen Blick auf die Rückseite und damit die Kameras werfen. In der Android-11-Beta wurden jedoch neue Hinweise auf die Features der Kamera entdeckt.

Dort ist etwa die Rede von einer Videoaufnahme in 8K. Diese Entdeckung passt zu früheren Berichten, laut denen eines der kommenden OnePlus-Modelle über einen 64-Megapixel-Sensor verfügen soll.

Für Fans erweiterbarer Speicher könnte OnePlus außerdem eine Überraschung in Vorbereitung haben. So wurden in den Texten des Betriebssystems auch Hinweise auf die Unterstützung einer SD-Karte gefunden.

OnePlus hat die letzten T-Modelle seiner Smartphones im November oder Oktober vorgestellt, sodass auch in diesem Jahr mit einem Hardware-Refresh im kommenden Herbst gerechnet werden darf. Neben einem OnePlus 8T könnte auch ein 8T Pro gezeigt werden. Möglicherweise wird die Smartphone-Präsentation von einer neuen Smartwatch von OnePlus begleitet.

Das Artikelbild zeigt ein OnePlus 8 Pro.