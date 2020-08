OnePlus Watch: Neue Smartwatch möglicherweise kurz vor dem Start

Schon seit langer Zeit gibt es Berichte, dass der chinesische Hersteller OnePlus auch Interesse an einer eigenen Smartwatch hat. Wie 91Mobiles berichtet, hat man bei der „Infocomm Media Development Authority“, kurz IMDA, eine Zertifizierung für eine OnePlus Watch entdeckt.

Leider lässt dieser Eintrag bei der IMDA keine konkrekten Hinweise auf die technischen Daten der Smartwatch zu. Es lediglich erkenntlich, dass es sich um Uhr mit der Modellbezeichnung W301GB handelt. Das Vorhandensein der Zertifizierung deute jedoch auf eine kurzfristige Vorstellung hin.

Das Timing ist außerdem deshalb interessant, da Oppo – das eng verwandt ist mit OnePlus – erst kürzlich seine Oppo Watch vorgestellt hatte. Hier könnte man sich also eine mögliche Inspiration, nebst der notwendigen Technik, für die OnePlus Watch eingeholt haben.

OnePlus-CEO Carl Pei hatte in der Vergangenheit zugegeben, dass sein Unternehmen schon im Jahr 2015 an einer Smartwatch gearbeitet habe. Im Jahr 2016 zeigte Pei auf Twitter sogar einige Designentwürfe:

What could have been but never will be. Sketches circa 2015. #throwback pic.twitter.com/5zKuSdDiv0