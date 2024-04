Galaxy Watch 7 Pro übertrumpft Konkurrenz mit größerem Akku

Es wird gemunkelt, dass Samsung die Galaxy-Watch-7-Serie in drei Varianten anbieten wird. Bei einer dieser drei Varianten könnte es sich um die Rückkehr des Pro-Modells handeln. Gerüchten zufolge könnte das Pro-Modell mit einem riesigen Akku ausgestattet sein, der sogar die Galaxy Watch 5 Pro (Test) in den Schatten stellt, also Samsungs Galaxy Smartwatch mit der bislang größten Akkukapazität.