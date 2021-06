Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese Freebies solltet Ihr nicht verpassen!

Im Google Play Store und im AppStore für Euer iPhone gibt es immer wieder Gratis-Apps, die sonst bares Geld kosten. Daher sammelt NextPit Euch zweimal in der Woche kostenlose Apps und Mobile Games für Euer Handy. Da keine der Anwendungen Geld kostet, gibt's nix zu verlieren!

Seid Ihr regelmäßig auf NextPit unterwegs, kennt Ihr das Spiel schon. Im Google Play Store und im AppStore von Apple gibt es immer wieder Gratis-Apps. Damit sind keine kostenlosen Apps wie WhatsApp, Facebook und Co. gemeint sondern "Freebies" – eigentlich kostenpflichtige Apps, die es im Rahmen einer Aktion umsonst gibt.

Von Apps wie "AppsFree" oder von Deal-Communities wie MyDealz sammeln wir daher genau diese Angebote. Nachfolgend findet Ihr Mobile Games und Premium-Apps, die es für kurze Zeit umsonst gibt. Bevor ich Euch viel Spaß beim Herunterladen wünsche, noch ein kurzer Tipp:

Tipp: Findet Ihr eine App interessant, könnt sie aber gerade nicht wirklich gebrauchen? Dann ladet sie kurz aufs Handy und löscht sie anschließend wieder. Da Ihr die App nun "erworben" habt, ist sie auch bei der Neuinstallation umsonst.

Genug Herumgerede! Los geht's mit den kostenlosen Apps für Android

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Android-Apps

Audio Recorder ( 0,59 € ): Macht Audioaufnahmen in den Formaten WAV oder AAC (MPEG-4 Audio)

): Macht Audioaufnahmen in den Formaten WAV oder AAC (MPEG-4 Audio) Fake GPS location ( 0,59 € ) (endet Donnerstag, 1. Juli): Ändert Euren Standort, um Euch in Apps überall auf der Welt platzieren zu können

) (endet Donnerstag, 1. Juli): Ändert Euren Standort, um Euch in Apps überall auf der Welt platzieren zu können Milky Launcher Pro ( 4,59 € ): Ein alternativer Android-Launcher, den Ihr kostenlos herunterladen könnt. Perfekt, wenn Euch die Optik Eures Systems nicht gefällt.

): Ein alternativer Android-Launcher, den Ihr kostenlos herunterladen könnt. Perfekt, wenn Euch die Optik Eures Systems nicht gefällt. Speed Math 2018 - Pro ( 0,89 € ) (enthält Werbung) Ist es eine App oder ein Spiel? Scheißegal, fordert Euren Verstand mit spannenden Mathe-Rätseln heraus

Kostenlose Mobile Games für Android

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose iOS-Apps

Card Collector: Mit dieser App könnt Ihr Eure Sammelkarten auf Eurem iPhone oder iPad sortieren. Das Ganze geht mit Sportkarten oder auch mit Trading-Card-Games wie Pokémon oder Magic

Color Harmony: Organisiert die Apps Eures Handys nach den Farben der Symbole

Inspiration Maps VPP: Diagramme, Flussdiagramme und andere Illustrationen, um Ideen und Aufgaben auf einfache Art und Weise und mit verschiedenen Freigabeoptionen zu organisieren

Juice Watch: Schnell den iPhone-Batteriestand auf dem Bildschirm der Apple Watch überprüfen und sich auf dem Handy benachrichtigen lassen, wenn die Smartwatch geladen ist!

Klipped: Ablenkungen ade! Bringt Eure Ideen auf den Bildschirm, ohne Euch um Benachrichtigungen und anderen Kram kümmern zu müssen (perfekt für diejenigen, die bereits den Fokus-Modus in der Beta von iOS 15 testen wollen)

Safety Note+: Schützt Eure Notizen mit einem Passwort oder einer biometrischen Verschlüsselung auf dem iPhone oder iPad

Starlight: Findet Sterne und Sternbilder, indem Ihr die Handykamera auf den Himmel richtet und Euch Informationen über Himmelskörper anzeigen lasst

Kostenlose Mobile Games für iOS

Chinese Checker Master: Fordert den Computer in diesem Brettspiel mit einfacher Grafik heraus

Flappy Me: Ein Flappy-Bird-Klon, bei dem Ihr verhindern müsst, dass sich das Schweinchen in Bacon verwandelt!

Break Brick Out (bietet In-App-Käufe): Zerstört die Blöcke, um die Level in einem weiteren Spiel zu bestehen, das von den Klassikern Breakout und Arkanoid inspiriert ist

Cytus II (enthält In-App-Käufe): Ein Musikspiel, in dem Ihr die Ereignisse einer futuristischen Welt entwirren müsst, in der Musik viel mehr als nur Unterhaltung ist

Heads Up! (In-App-Kauf möglich): Fordert Eure Freunde mit diesem einfachen und lustigen Ratespiel heraus, mit Dutzenden von Kategorien

Lands and Castles (In-App-Kauf möglich): Kämpft strategische Schlachten, um Euer Reich mit Grafiken im Pixel-Art-Stil aufzubauen

Und damit hätten wir unsere erste Liste an kostenfreien Apps in dieser Woche abgefrühstückt. Behaltet im Hinterkopf, dass wir unter iOS nicht genau abschätzen können, wie lang eine App noch verfügbar ist. Auch die Preise zeigt der AppStore nicht an, wodurch wir Euch keine Ersparnis bieten können.

Wir hoffen natürlich trotzdem, dass in der Liste etwas für Euch dabei ist! Habt Ihr weitere kostenlose Apps für uns, teilt uns das gerne in den Kommentaren mit!