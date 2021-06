Patriotismus per Apple Watch: Limitierte Armbänder in 22 Länderfarben erschienen

Apple hat am 29. Juli die "Apple Watch Internationale Kollektion" angekündigt. Dabei handelt es sich um eine limitierte Auflage von Armbändern für die Smartwatch, die in den Nationalfarben von 22 Ländern glänzen. Dabei reiht sich der Launch kurz vor den olympischen Spielen in Tokio und mitten in die Fußball-Europameisterschaft ein.

Euren Patriotismus könnt Ihr als Besitzer einer Apple-Watch nun ganz besonders zum Ausdruck bringen. Denn in Apples Onlineshop ist eine neue Kollektion an Armbändern für die Apple Watch aufgetaucht, die den Länderfarben von 22 Ländern nachempfunden sind.

Apples neue Kollektion an Armbändern in Länderfarben enthält immer auch ein spezielles Watch Face. Dieses lässt das Display Eurer Apple Watch ebenfalls in den Farben aufleuchten. Das Zubehör ist jeweils für die 40-Millimeter- und die 44-Millimeter-Versionen folgender Modelle geeignet:

Die Apple Watches im Länder-Look. / © Apple

Die Liste mit den 22 Ländern lautet wie folgt: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Italien, Jamaika, Japan, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und die Vereinigten Staaten.

In Deutschland haben die Armbänder eine unverbindliche Preisempfehlung von 49 Euro. Ihr findet sie bereits im deutschen Apple Store, wo Ihr zwischen den Ländern und den Größen Eurer Apple Watch umschalten könnt.

Die Lieferung erfolgt bis zum 2. Juli und dann könnt Ihr zumindest auf Erfolge bei den Olympischen Spielen in Tokio hoffen. Denn aus der Fußball-EM 2020 ist Deutschland bereits rausgeflogen. Was haltet Ihr von den Armbändern? Und wie steht Ihr generell zum Deutschland-Merch, der gerade zur EM an Autofenstern oder Balkonen hängt?