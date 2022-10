obode A8+: Saug- und Wischroboter mit Absaugstation unter 500 Euro

obode A8+: Smarter Saug- und Wischroboter plus Absaugstation

Wer aktuell eine Kombination aus Staubsaugen und Wischen in einem Gerät sucht, bestenfalls eine Reinigungsstation dazu wünscht und das auch noch in einem fairen Preisleistungsverhältnis, der sollte einen Blick auf den obode A8+ werfen. Der Saugroboter obode A8 (Test) wird dabei um eine Absaugstation erweitert, die Euch bis zu 30 Tage lang davor bewahrt, Eure Finger schmutzig zu machen.

Der obode A8+ ist das Produkt, mit dem das Unternehmen sich neue Märkte wie nun den deutschen erschließen möchte. Die Produktphilosophie verspricht dabei, dass nicht am falschen Ende gespart wird, indem konservative Technik verbaut wird. Stattdessen kommt modernste Technologie zum Einsatz, wobei obode den Spagat zwischen Qualität und einem sehr fairen Preis anstrebt.

Der obode A8 in seiner ganzen Pracht. / © NextPit

Gelingen soll die Eroberung des deutschen Marktes also nun mit dem obode A8+, dessen Station von einem 19.000-Pa-Motor angetrieben wird. Die hygienisch versiegelten 2,5-Liter-Beutel versprechen freihändige Reinigung. Gesaugt wird mit 4.000 Pa, zusätzlich bietet das Gerät einen 240-ml-Wassertank und somit auch eine Wischfunktion. Wollt Ihr nur Saugen, nur Wischen oder beides gleichzeitig? Das entscheidet Ihr!

Dabei lässt Euch die ebenso intuitive wie umfangreiche "obode Life"-App die Qual der Wahl: Wenn Ihr den Saugroboter kontrollieren wollt, könnt Ihr das innerhalb der App, indem Ihr Eure komplette Wohnung reinigen lasst, oder aber spezifischer zu Werke geht. Entscheidet also, ob nur bestimmte Räume gereinigt werden sollen oder ausgewählte Zonen. Mithilfe der App könnt Ihr den smarten Roboter sogar manuell steuern. Der obode A8+ reagiert aber auch auf Zuruf: Mit "Starte Reinigung" fährt der Saugroboter direkt los, wenn Ihr ihn mit dem Google Assistant oder mit Amazon Alexa verbunden habt.

Alternativ plant Ihr vorab die Reinigung per App: Soll der obode A8+ jeden Morgen um neun Uhr seine Runden drehen? Oder das Wohnzimmer um diese Uhrzeit auslassen, weil Ihr dann dort frühstückt? Soll er sich angesichts der Uhrzeit für die niedrigste der vier Saugstufen entscheiden? Gibt es einen Teil der Wohnung, den der Roboter generell aussparen soll? So granular programmiert Ihr mit der App den obode A8+ und passt ihn damit perfekt an Eure Bedürfnisse an.