OnePlus Nord: Software-Update soll Display-Probleme lösen

Ist auf der deutschen Seite von OnePlus heute zu lesen, dass der Verkauf am 4. August 2020 um 10:00 Uhr startet, sind im Netz, zum Beispiel bei Reddit oder dem OnePlus-Forum, bereits Beschwerden zum Display des Budget-Smartphones zu lesen. Die Berichte beschreiben einen deutlich sichtbaren violetten Farbstich, sobald man die Helligkeit auf 25 Prozent oder weniger reduziert. Einige Besitzer beschweren sich über einen Grünstich. Dieser ist insbesondere in dunkleren Display-Bereichen auffällig. Ab rund 60 Prozent sei das Problem nicht mehr zu sehen.

Wie 9to5Google berichtet, könnten sich Besitzer des OnePlus 8 Pro an ähnliche Probleme erinnern. Schon damals gab es Display-Fehler, hier war es ein Grünstich, bei dem AMOLED-Screen. Und wie schon beim OnePlus 8 Pro ist dem Hersteller das Problem bekannt und arbeitet an einer Software-Lösung.

Das OnePlus Nord (rechts) zeigt in einigen Fällen einen extremen Farbstich. / © Mat_Thieu/OnePlus-Forum

OnePlus Nord: OTA-Update soll Fehler beseitigen

Wie die Kollegen von 9to5Google von OnePlus erfahren haben, arbeitet man einem Over-the-Air-Update für das OnePlus Nord. Wann dieses Update erscheinen soll, sagte das Unternehmen allerdings nicht. Es darf aber gehofft werden, dass Vorbesteller, die ihre Geräte bereits in den nächsten Tagen erhalten werden, ein zeitnahes Upgrade erhalten.

Sollte es dennoch etwas länger dauern, scheint die Steigerung der Display-Helligkeit auf mehr als 60 Prozent zumindest als Übergangslösung zu genügen. Es bleibt außerdem abzuwarten, wie weit verbreitet das Problem ist, sobald die große Mehrheit der Kunden ihr neues OnePlus Nord in die Hände bekommt.

Mit dem OnePlus Nord will der chinesische Hersteller wieder in der Smartphone-Mittelklasse und darunter mitspielen. Dabei sollen insbesondere die Preise des OnePlus Nord von ab rund 400 Euro helfen. In Zukunft sollen noch weitere Varianten unter der Nord-Marke erscheinen. Der Verkauf des aktuellen Modells beginnt am 4. August 2020 um 10:00 Uhr.