Haustiere von überall smart füttern: Petgugu Futterautomat im Kurz-Test

Seid Ihr selten zu Hause, möchtet Euch aber dennoch die Kontrolle über die Fütterung Eurer geliebten Hunde oder Katzen kümmern? Der intelligente Futterautomat von Petgugu bietet Euch genau das. Die Petgugu-App zeigt dazu alle wichtigen Informationen zum Fressverhalten Eurer Haustiere an, und gibt Euch die Möglichkeit präzise festzulegen, wie viel Futter Eure Tiere zu welcher Zeit erhalten sollen. Und ja, sogar eine Kamera ist an Bord. nextpit hat sich den Futterautomaten im ersten Test für Euch genauer angeschaut, und verrät, wie intelligent er wirklich ist.

Design und Verarbeitung

Der Petgugu Futterautomat ist binnen weniger Minuten eingerichtet und nimmt nicht viel Platz in Anspruch. Gummifüße gewährleisten einen rutschfesten Stand.

Gefällt mir:

Kompakter Futterautomat

Rutschfester Stand

Schnelle, einfache Einrichtung

Gefällt mir nicht:

-

Im unerwartet großen Karton versteckt sich die dann wiederum überraschend kompakte Futter-Station. Der Futterautomat misst 46 × 24 × 43 cm und wiegt 7,62 kg. Das Setup ist simpel und geht fix: Ihr setzt den Filter ein, schließt den Futterautomaten an und stellt die Futter-Station mit ausreichend seitlichem Abstand auf ebenem Untergrund auf. Stellt jetzt noch die Schale in die Station rein, und los geht's mit der automatischen Raubtierfütterung.

Der Petgugu Futterautomat ist ziemlich kompakt. Das Stromkabel versteckt sich elegant unter der Station. / © nextpit

Ein Wort noch zur Stabilität der Futter-Box: Auf der Unterseite hat Petgugu Gummi angebracht. Somit können Eure Vierbeiner mit maximalem Enthusiasmus ihr Trockenfutter aus der Schüssel heraussaugen, ohne dass sich die Station dabei ins Wanken gerät.

Unter der Schüssel hat Petgugu eine Waage verbaut. So braucht Ihr Euch keine Sorgen um ungenaue Rationierungen zu machen. / © nextpit

An der Vorderseite der Station gibt es zwei Tasten. Eine WLAN-Taste für die Einrichtung der Internetverbindung und einen Knopf für die manuelle Nahrungszufuhr. Außerdem verbaut Petgugu oberhalb der eben genannten Tasten eine Kamera, mit der Ihr Eure Haustiere beim Fressen beobachten und sogar per Sprache mit ihnen kommunizieren könnt – sofern Eure Katzen Euer "Pss, Pss, Pss" aus dem Lautsprecher wiedererkennen.

Der Petgugu Futterautomat hat an der Vorderseite ein einfaches Tastenlayout. / © nextpit

Wenn Eure Haustiere so schlau wie gefräßig sind, gibt es ein paar Sicherheitsmechanismen. Rechts und links an der Station befinden sich zwei Schieber, die den Futtertank festhalten. Nicht weniger wichtig: In der App könnt Ihr die Tasten sperren. Heißt: Habt Ihr kluge Hunde, so wie das unsere Redaktions-Hunde Luke und Toni sind, so besteht das Risiko, dass Eure Tiere eigenständig den manuellen Futterknopf betätigen und sich dann grenzenlos bedienen können.

Unserer Büro-Hündin Toni gefällt die Futter-Station. / © nextpit

Ein Wort noch zum Futter: Petgugu empfiehlt Futter mit einem Kaliber von 5 bis 12 mm in den Automaten zu geben. Der Futterbehälter umfasst ein Fassungsvermögen von 3,5 L. In Gewicht macht das laut Hersteller ungefähr 1,8 kg Futter.

In die Futter-Box passen bis zu 1,8 kg Futter. / © nextpit

Um den Einrichtungs-Vorgang abzuschließen, ladet Ihr Euch noch die Petgugu-App herunter. Hierfür tippt Ihr Eure WLAN-Daten ein und stellt eine Bluetooth-Verbindung her, um die WLAN-Infos an die Station zu übertragen. In der App könnt Ihr alle Eure Hunde und Katzen hinzufügen. Dies ist in der App kein Muss, aber in unserer Augen ein cooles Feature, um jedes Haustier separat im Auge behalten zu können. Die App fragt Euch nach der Rasse, dem Gewicht, dem Alter und ob Eure Tiere sterilisiert sind.