Philips Hue Mega-Deal: Smarte Beleuchtung zum absoluten Tiefpreis

Heute haben wir ein etwas anderes Angebot für Euch aus dem Netz gekramt. Durch eine Rabatt- und Gutscheinaktion bei XXXLutz bekommt Ihr weite Teile der Produktpalette von Philips Hue zu fast unschlagbaren Preisen. Mit dabei ist unter anderem der Philips Hue White And Color Ambiance Gradient Lightstrip für weniger als 100 Euro.

Im Online-Shop des Möbelhauses XXXLutz könnt Ihr aktuell richtig viel Geld sparen. Das Unternehmen reduziert pauschal die gesamte Produktpalette rund um smarte Beleuchtung von Philips um 20 Prozent. Dabei nutzt das Möbelhaus die unverbindliche Preisempfehlung, was zwar zu günstigeren Preisen führt, allerdings im direkten Preisvergleich nicht wirklich auffällt. Interessant wird es erst durch die Kombination mit der aktuellen Gutschein-Aktion.

Mit dem Gutscheincode XXXL-25 erhaltet Ihr nämlich ab einem Warenwert von 100 Euro einen zusätzlichen Rabatt von 25 Euro auf Euren Einkauf. Das bedeutet, dass Ihr nicht nur den Rabatt der Philips-Aktion erhaltet, sondern darüber hinaus noch einmal einen pauschalen Rabatt erhaltet.

Lohnt sich das Philips-Angebot von XXXLutz?

Wenn Ihr euer Zuhause smarter machen möchtet, führt Euch kein Weg an einer entsprechenden Beleuchtung vorbei. Laut Preisvergleichsseiten erhaltet Ihr einige Produkte von Philips Hue momentan nirgendwo günstiger als bei XXXLutz. Unter anderem der zwei Meter lange Philips Hue White And Color Ambiance Gradient Lightstrip ist so günstig wie noch nie. Normalerweise kostet der Lichtstreifen rund 150 Euro; dank der aktuellen Aktion erhaltet Ihr das Gadget für gerade einmal 95 Euro.

Wirklich relevant wird die Aktion allerdings erst, wenn Ihr einen Mindestbestellwert von 100 Euro überschreitet. Denn nur dann könnt Ihr den Gutscheincode verwenden, um effektiv 25 Euro zu sparen. Es ist also ratsam, gegebenenfalls gleich mehrere Produkte von Philips zu kombinieren.