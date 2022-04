Meta Quest v39 Update: neues VR-Office, bessere iPhone-Integration

TL;DR

Meta hat damit begonnen, das Update Version 39 an seine Quest-Nutzer auszurollen.

Es wurde ein neuer virtueller Arbeitsbereich namens Mountain Study hinzugefügt.

Der Rollout des Updates wird diesen Monat beginnen.

Neuer Arbeitsplatz Mountain Study

Der neue virtuelle Arbeitsplatz Mountain Study ergänzt den aktuellen Arbeitsplatz im Homeoffice-Stil, vorgestellt in Version 34. Der neue Arbeitsplatz bietet weite Berg- und Waldlandschaften vor Euern virtuellen Fenstern und unterstützt Mixed-Reality-Zubehör wie Sofas und Tische, die Ihr zu Eurem Arbeitsplatz hinzufügen könnt.

Mountain Study ist ein neuer virtueller Arbeitsplatz im Metaverse von Meta Quest. / © Meta

Das Teilen von Gegenständen mit dem Quest-Headset wird jetzt auch auf iOS unterstützt

Die Funktion "Share to Headset", die zuerst auf Android-Geräten verfügbar war, gibt es nun endlich auch für iOS-Nutzer. Meta hatte die Funktion für das Apple-Ökosystem bereits in Version 37 versprochen. In Version 39 können iPhones und iPads nun endlich VR-fähige Inhalte per Fingertipp an das Quest-Headset senden.

Meta weist darauf hin, dass das Headset und das iPhone dafür die jeweils aktuellste Software nutzen müssen. Außerdem muss Bluetooth in den Einstellungen des Headsets aktiviert werden.

Multitasking verlässt die Testphase und ist jetzt für alle VR-Nutzer verfügbar

Die Multitasking-Funktionen in VR gibt es jetzt für alle Quest-Nutzer. Zuvor waren diese exklusiv für Beta-Tester verfügbar. Weiterhin soll das Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen und das Blättern durch unterschiedliche Fenster in Metas Quest Browser jetzt schneller vonstatten gehen.

Affiliate Angebot Oculus Quest 2 Gegenüber dem ersten Modell bringt die Oculus Quest 2 einige Hardware-Verbesserungen mit.

Wann bekomme ich das Update v39?

Laut Meta wird die Version 39 ab April dieses Jahres ausgerollt – also potenziell sofort. Je nach Region kann sich das Update aber auch noch ein wenig ziehen.

Seid Ihr ein Fan von Virtual Reality? Welche Inhalte im Metaverse findet Ihr am spannendsten?