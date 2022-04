Diese 4 versteckten Funktionen für Euer Smartphone kennt Ihr nicht!

NEXT PIT TV

Auch für erfahrene Nutzer von Smartphones von Samsung, Xiaomi, Oppo oder Apple gibt es immer noch etwas zu lernen. Wir zeigen Euch unsere Lieblingstricks, mit denen Ihr Euer Smartphone künftig noch effektiver nutzt.

Xiaomi (und Apple): Die Back-Tap-Funktion ist wie eine neue Taste – oder sogar zwei!

Die von Apple in iOS 14 eingeführte Back-Tap-Funktion ermöglicht es Euch, Apps aufzurufen, indem Ihr einfach auf die Rückseite Eures iPhones tippt. Die Funktion wird jedoch immer beliebter – und ist nun zum Beispiel auch in MIUI auf einigen Xiaomi-Smartphones zu finden. Die Funktion ist jedoch ziemlich versteckt, da man in den "Zusätzlichen Einstellungen" stöbern muss, um sie zu finden.

So aktiviert Ihr die Double-Tap-Funktion auf Eurem Xiaomi-Smartphone. / © NextPit

Samsung (und weitere): Zwei WhatsApp-Konten gleichzeitig dank Dual-Messenger

Man kann immer noch nicht mehrere WhatsApp-Konten auf einem Smartphone gleichzeitig nutzen – zumindest nicht mit den Bordmitteln. Aber einige Hersteller wie Samsung ermöglichen es Euch, zwei Messenger-Konten zu haben – vorausgesetzt, Ihr nutzt Dual-SIM. Diese als Dual Messenger bezeichnete Funktion gibt es beispielsweise auch bei Xiaomi unter dem Namen App Clone.

So nutzt Ihr zwei WhatsApp-Acounts gleichzeitig auf Eurem Samsung-Smartphone. / © NextPit

OnePlus (und andere BBK-Smartphones): Taschenlampe mit "V"-Geste aktivieren

OnePlus bietet mehrere Gesten an, die Ihr auf dem ausgeschalteten Bildschirm Eures OnePlus-Smartphones ausführen könnt. Durch das Zeichnen eines "V" auf dem Bildschirm Eures gesperrten OnePlus-Smartphones aktiviert Ihr beispielsweise die Taschenlampe des Telefons.

Diese Option ist in den Sonderfunktionen versteckt, aber dennoch einfach zu aktivieren. Und: Sie ist eines meiner persönlichen Highlights von OxygenOS. Übrigens gibt es das Feature auch bei diversen anderen Smartphones aus der BBK-Gruppe, beispielsweise bei Oppo-Handys.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Geste zum Einschalten der Taschenlampe Ihres OnePlus aktiviert. / © NextPit

Rückgängig: Strg+Z auf dem iPhone!

Mal ehrlich: Habt Ihr schonmal eine Rückgängig-Funktion bei einem Smartphone gesehen? Als ich das Strg+Z-Äquivalent auf dem iPhone entdeckt habe, hat mich jedenfalls der Schlag getroffen! In der Notizen-App auf Eurem iPhone könnt Ihr mit einer einfachen Berührungsgeste einen Schritt zurückgehen (Ja, Ctrl+Z), um einen Vorgang rückgängig zu machen.

Wischt dazu einfach mit drei Fingern nach links, um beispielsweise das versehentliche Löschen eines Absatzes rückgängig zu machen. Analog dazu könnt Ihr auch mit drei Fingern nach rechts swipen, um einen Vorgang zu wiederholen. Diese Funktion funktioniert unter anderem auch in der Mail-App – und vermutlich auch noch diversen weiteren Anwendungen. Apple bietet übrigens seit iOS 13 jede Menge anderer Drei-Finger-Gesten an.

Erfahrt hier mehr über die Features von iOS 15.

So macht Ihr "Strg+Z" mit drei Fingern auf Eurem iPhone. Krass. / © NextPit

So viel zu diesem osterlichen Artikel, der euch hoffentlich die eine oder andere Überraschung hat finden lassen. Habt Ihr noch besondere Geheimtipps, die die NextPit-Community kennen sollte? Na, dann ab damit in die Kommentare!

Nun bleibt mir nur noch, Euch allen ein tolles, verlängertes Wochenende zu wünschen. Viel Spaß beim Eiersuchen – und dann bis nächste Woche mit noch mehr Tutorials und anderen Tipps und Tricks.