Kostenlose Apps für iOS & Android: Die Gratis-Downloads der Woche

Auch am Ostersamstag haben wir bei NextPit für Euch wieder einen bunten Strauß an kostenlosen Apps und Spielen für Euer Android-Handy oder iPhone, die normalerweise kostenpflichtig sind. Beeilt Euch: Die Apps sind oft nur für eine kurze Zeit im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos.

NEXT PIT TV

Wir aktualisieren diese Liste übrigens zweimal pro Woche für Euch, jeden Dienstag und Freitag. Beachtet bitte, dass zwischen der Veröffentlichung und dem Zeitpunkt, an dem Ihr diesen Artikel lest, manche Apps bereits wieder kostenpflichtig sind. Während die zeitlich begrenzten Angebote im Google Play Store oft einfach vorherzusagen sind, gibt Apple leider nicht an, wie lange die Angebote im App Store noch gültig sind.

Der übliche Tipp: Falls Ihr eine interessante App seht, aktuell aber keinen Bedarf oder wenig Speicherplatz übrig habt, dann installiert die App trotzdem – und löscht sie gleich wieder. So wandert sie dennoch in Eure App-Bibliothek, und Ihr könnt sie jederzeit kostenlos wieder installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Kostenlose Android-Apps

Global Equalizer & Bass Booster Pro (2,19 Euro) : Passt die Tonausgabe Eures Smartphones an den Inhalt oder Eure Vorlieben an, egal ob Ihr die integrierten Lautsprecher oder Kopfhörer verwendet.

: Passt die Tonausgabe Eures Smartphones an den Inhalt oder Eure Vorlieben an, egal ob Ihr die integrierten Lautsprecher oder Kopfhörer verwendet. Touch Lock: Lock Touch Screen (0,69 Euro) : Deaktiviert unerwünschte Touch-Bedienelemente bei der Medienwiedergabe, insbesondere für Kinder beim Streaming ist das praktisch.

: Deaktiviert unerwünschte Touch-Bedienelemente bei der Medienwiedergabe, insbesondere für Kinder beim Streaming ist das praktisch. Miracast für Android auf TV (10,99 Euro) : Streamt den Bildschirm Eures Telefons auf ein kompatibles Miracast-Gerät und seht Euch Videos und Fotos auf dem großen Bildschirm an.

: Streamt den Bildschirm Eures Telefons auf ein kompatibles Miracast-Gerät und seht Euch Videos und Fotos auf dem großen Bildschirm an. Knobby Volume Control (0,69 Euro) : Verleiht der Lautstärkeregelung einen Retro-Look mit einem Drehrad mit verschiedenen Themes.

Kostenlose Android-Spiele

Aktuell kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Pixelizator (0,99 Euro) : Entfernt unnötige Details aus Fotos oder verpasst Euren Bildern einfach einen 8-Bit-Stil.

: Entfernt unnötige Details aus Fotos oder verpasst Euren Bildern einfach einen 8-Bit-Stil. Phone Drive (3,99 Euro) : Synchronisiert Dateien mit Eurem Windows- oder Mac-PC, indem Ihr das iPhone oder iPad als tragbares Speichergerät verwendet.

: Synchronisiert Dateien mit Eurem Windows- oder Mac-PC, indem Ihr das iPhone oder iPad als tragbares Speichergerät verwendet. Depello ( 0,99 Euro) : Verleiht Euren Bildern einen kreativen Touch, indem Ihr ihnen einen Schwarz-Weiß-Effekt verleiht und dabei einige Farben beibehaltet.

: Verleiht Euren Bildern einen kreativen Touch, indem Ihr ihnen einen Schwarz-Weiß-Effekt verleiht und dabei einige Farben beibehaltet. Remember: Stickies Widget (0,99 Euro) : Pinnt wichtige Notizen und Erinnerungen auf dem Startbildschirm Eures iPhones an.

: Pinnt wichtige Notizen und Erinnerungen auf dem Startbildschirm Eures iPhones an. Interaktive Thesaurus (2,99 Euro) : Verbessert Euren englischen Wortschatz, indem Ihr die Bedeutungen und Beziehungen von über 200.000 Wörtern erforscht.

Kostenlose iOS-Spiele

Toppl (1,99 Euro) : Testet Eure dreidimensionalen Fähigkeiten in diesem räumlichen Rätsel mit 40 verschiedenen Levels.

: Testet Eure dreidimensionalen Fähigkeiten in diesem räumlichen Rätsel mit 40 verschiedenen Levels. Space Raiders RPG (0,99 Euro) : Führt in diesem Strategie-Rollenspiel den menschlichen Widerstand gegen die außerirdischen Invasoren an.

: Führt in diesem Strategie-Rollenspiel den menschlichen Widerstand gegen die außerirdischen Invasoren an. Mad Truck 2 (1,99 Euro) : Glauben Ihr, es ist einfach, einen Monstertruck zu fahren? Beweist es, indem Ihr die Strecken in der vorgegebenen Zeit absolviert.

: Glauben Ihr, es ist einfach, einen Monstertruck zu fahren? Beweist es, indem Ihr die Strecken in der vorgegebenen Zeit absolviert. Tiny Runner (1,99 Euro) : Stellt Eure Reflexe in diesem 2D-Side-Scroller-Endlos-Runner auf die Probe.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Zögert nicht, uns Eure Vorschläge in den Kommentaren mitzuteilen.