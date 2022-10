Pixel-Mega-Angebot: Pixel 7, Buds Pro und 100-Euro-Gutschein bei Vodafone

Heute haben wir wieder einen wirklich interessanten Gutschein-Deal für Euch. Denn bei Vodafone gibt es einen BestChoice-Gutschein im Wert von 100 Euro, wenn Ihr einen entsprechenden Tarif abschließt. Bei diesem handelt es sich um das Gigakombi-Young-Angebot des Anbieters in Kombination mit dem neuen Google Pixel 7 mit den Google Pixel Buds Pro . Solltet Ihr bereits über 28 sein, könnt Ihr bei Otelo ebenfalls einen Gutschein erhalten. Was es mit der Aktion auf sich hat, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check!

Aktuell könnt Ihr Euch das neue Midrange-Monster von Google, das Pixel 7, mit den passenden Kopfhörern und einem starken Kombi-Tarif sichern. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst jünger als 28 sein. Solltet Ihr dem entsprechen, dann erhaltet Ihr zusätzlich noch einen BestChoice-Gutschein, den Ihr bei vielen Online-Shops einlösen könnt, im Wert von 100 Euro obendrauf. Hierfür zahlt Ihr gerade einmal 23,99 Euro monatlich, wenn Ihr die Gigakombi M wählt. Für die Gigakombi L werden dann rund 30 Euro monatlich fällig.

Affiliate Angebot Vodafone-Angebot Mit Gigakombi Young M oder L

Seid Ihr bereits älter als 28, dann könnte Euch das Angebot von Otelo eventuell mehr interessieren. Hier erhaltet Ihr die Allnet-Flat Classic, könnt Euch aber neben dem Google Pixel 7, für das mit dem Tarif 29,99 Euro monatlich fällig werden, auch für das Google Pixel 6a entscheiden und zahlt somit nur noch 24,99 Euro im Monat. Allerdings sinkt hier auch der Gutschein-Wert auf 50 Euro.

Affiliate Angebot Otelo-Angebot

Lohnen sich die Gutschein-Angebote?

Neben den bereits erwähnten Tarifen erhaltet Ihr noch das Google Pixel 7 beziehungsweise das Google Pixel 6a obendrauf. Bei beiden Geräten handelt es sich um Mittelklasse-Smartphones, die mit einem eigenen Google-Prozessor für ordentliche Leistung sorgen. Außerdem erhaltet Ihr beim neuen Modell, dem Pixel 7, noch zusätzlich die Google Pixel Buds Pro dazu. Wie die Angebote genau aussehen, seht Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Wichtig: Wählt Ihr einen der Gigakombi-Tarife von Vodafone, zeigt Euch die Website erst andere Preise an. Dank der aktuellen Aktion mit dem Gutschein "GIGA" spart Ihr hier aber noch einmal zusätzlich 20 Prozent monatlich, wodurch die in der Tabelle stehenden Preise zustande kommen. Gebt diesen Gutschein einfach während des Bestellprozesses an der Kasse ein. Aktuell zahlt Ihr für das Pixel 7 noch mindestens 649 Euro, wodurch gerade der erste Deal äußerst interessant ist, denn hier könnt Ihr nicht nur auf die Gesamtkosten bereits sparen, sondern erhaltet noch einmal 100 Euro obendrauf.

Ihr seht also, die Angebote lohnen sich in beinahe jedem Fall. Denn neben dem Google Pixel 7 erhaltet Ihr noch die Google Pixel Buds Pro obendrauf, die laut idealo ebenfalls einen Wert von rund 190 Euro haben. Auch die Otelo-Angebote lohnen sich hier wirklich. Beachtet allerdings, dass Ihr beim Pixel 6a keine Buds erhaltet. Außerdem steigen die Preise der Tarife nach 24 Monaten natürlich wie üblich an.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Gutscheine interessante Zugaben zum Google-Bundle? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!