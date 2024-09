Während der IFA 2024 in Berlin war das Stichwort "KI" natürlich in aller Munde. Unter den vielen "KI"-Gadgets, die unser Leben revolutionieren sollen, bin ich auf den PLAUD NotePin gestoßen. Dieses kleine Wearable ermöglicht es Euch, alle Eure Sprachnotizen und andere Besprechungen zu transkribieren, aber auch zusammenzufassen und mit LLMs wie chatGPT-4o zu formatieren.

PLAUD hat im letzten Jahr mit seinem PLAUD Note viel von sich reden gemacht. Das Prinzip war das gleiche wie beim NotePin, den ich auf der IFA 2024 ausprobiert habe. Aber es kam im Format einer Bankkarte daher, die man wie einen MagSafe-Kartenhalter an der Rückseite seines Smartphones befestigen konnte.

Die Neuheit des PLAUD NotePin ist also vor allem sein Design. Es sieht aus wie eine kleine Kapsel, ähnlich wie ein Gehäuse für kabellose Kopfhörer. Die Idee dahinter ist, dass Ihr es ständig tragen könnt, um spontan Sprachnotizen aufzunehmen, ohne Euer Smartphone aus der Tasche holen zu müssen.

Dazu bietet der Hersteller eine Reihe von Zubehör an: ein Armband, eine Halskette und einen Clip. Du kannst den PLAUD NotePin also um den Hals oder das Handgelenk tragen oder ihn an Euren Kragen hängen.

Der PLAUD NotePin sieht aus wie ein kleines Gehäuse für drahtlose Kopfhörer. © PLAUD.AI Der PLAUD NotePin verfügt über eine berührungsempfindliche Oberfläche, um die Aufnahme zu starten und zu pausieren. © PLAUD.AI Der PLAUD NotePin kann wie ein verbundenes Armband getragen werden. © PLAUD.AI Mehrere Zubehörteile werden separat verkauft. © PLAUD.AI Der PLAUD Note, der Vorgänger des NotePin. © PLAUD Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit

Transkribiert, formatiert und bearbeitet Sprachnotizen mit chatGPT-4o.

Aber wo ist die KI in all dem? Der PLAUD NotePin funktioniert mit einer App (Android und iOS). Tippt einfach auf die berührungsempfindliche Oberfläche der Kapsel, um die Aufnahme zu starten.

Wenn Ihr eine Aufnahme startet, kann das Gadget alles, was Ihr und Eure Gesprächspartner laut sagen, mit dem OpenAI Whisper-Modell wiedergeben. Und es kann diese Aufnahmen auch in verschiedenen "Vorlagen" mit chatGPT-4o oder Claude 3.5 zusammenfassen, formatieren und bearbeiten.

Die Transkription erfolgt nicht sofort, wie z. B. mit Live Transcribe auf einem Google Pixel 9 (Test). Man muss mehrere Sekunden warten. NotePin unterstützt 59 Sprachen und kann sogar zwischen mehreren Sprechern in einer Diskussion unterscheiden, damit Ihr genau wisst, wer in Eurer Aufnahme was gesagt hat.

In der App könnt Ihr aus über zwanzig "Templates" auswählen. Ihr könnt Euch auch für die "Autopilot"-Schablone entscheiden, die die Struktur der Zusammenfassung automatisch an die Art und den Inhalt des Gesprächs anpasst. Ihr könnt sogar eine "Mindmap" aus den Elementen erstellen, die Ihr während der Aufnahme erwähnt habt.

Die App ist kostenlos und Ihr könnt sie ohne Abonnement nutzen. Allerdings habt Ihr ein monatliches Limit von 300 Minuten Aufnahmezeit. Aber auch mit dem kostenpflichtigen Abonnement für 14,99 Euro pro Monat beträgt das monatliche Limit nur 1200 Minuten.

Der Hersteller zielt vor allem auf eine professionelle Nutzung ab. Ich finde es daher seltsam, ein so niedriges Limit festzulegen. 1200 Minuten sind 20 Stunden. Und wenn Ihr das Pech habt, wie ich, in einem Umfeld zu arbeiten, das Besprechungen und andere "Workshops", "Con'calls", "Stand-Ups", die auch E-Mails hätten sein können, dann macht Ihr wahrscheinlich mehr als 20 Stunden Besprechungen pro Monat.

Der Hersteller bietet die Möglichkeit, Verlängerungen der Aufnahmezeit zu kaufen. Rechnet mit 2,99 Euro für 120 zusätzliche Minuten und bis zu 99 Euro für 6000 Minuten.

Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit

Wäre eine einfache App nicht ausreichend gewesen?

Erinnert Ihr Euch noch an die vernetzten Übersetzer, die zwischen 2015 und 2020 in Mode waren? Schon damals fragte man sich, warum man überhaupt ein Gerät für eine solche Aufgabe haben sollte, die man auch mit einem Smartphone erledigen kann.

Und mit dem NotePin stelle ich mir die gleiche Frage. Ist die PLAUD-App nicht ausreichend? Ist der NotePin nicht einfach nur eine Hintertür, um Euch für die Nutzung der App bezahlen zu lassen, die selbst kostenpflichtig ist?

Ich persönlich kann das Argument des praktischen Designs akzeptieren. Ja, es ist einfacher, den NotePin zu tragen und darauf zu tippen, um etwas aufzunehmen, als das Smartphone herauszuholen.

Dasselbe gilt für die App. Ich kann verstehen, dass es praktisch ist, aus einer Vielzahl von Formaten wählen zu können, um meine Besprechungsprotokolle schnell zu formatieren. Und das ist im Moment noch ein bisschen mehr, als einige native KI-Funktionen auf Smartphones bieten.

Aber 169 Dollar und 14,99 Euro pro Monat zu bezahlen, um all das zu tun, fällt es mir schwer, die Rentabilität für den Nutzer zu sehen.

Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit

Sind Eure Datensätze sicher?

In der Anwendung funktioniert die Seite mit den Datenschutzrichtlinien nicht. Ein PLAUD-Manager wurde von der Website Gizmodo zitiert:

"Bei NotePin findet die Verarbeitung der KI hauptsächlich in der Cloud statt. Die Transkription wird mit OpenAI Whisper durchgeführt, während die Zusammenfassung und andere fortgeschrittene Aufgaben mit LLMs wie GPT-4o oder Claude 3.5 Sonnet in der Cloud bearbeitet werden. Die Ergebnisse werden dann in der PLAUD-Anwendung oder im Web angezeigt. Wir verwenden die PLAUD Privacy Cloud (PPC), um sicherzustellen, dass die Daten sicher verarbeitet werden, wobei die Privatsphäre des Nutzers an erster Stelle steht."

Die Benutzeroberfläche der PLAUD-App auf iOS. © PLAUD; Screenshot: nextpit

Erinnert Euch daran, dass PLAUD hauptsächlich auf den professionellen Gebrauch abzielt. Die Idee ist, Meetings auf der Arbeit, Brainstorming-Sitzungen usw. aufzuzeichnen. Ich finde, dass ein Gerät, das potenziell sensible Daten aufzeichnen kann, eine viel klarere und vor allem viel zugänglichere Datenschutzrichtlinie haben sollte.

Vor allem, da die Unternehmensstruktur selbst Probleme bei der Verarbeitung von Daten, die über die Cloud laufen, verursachen kann. PLAUD ist ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Seine Muttergesellschaft, Nicebuild LLC, hat ihren Sitz in Wyoming. Und diese Muttergesellschaft umfasst auch ein anderes Unternehmen, iZyrec. iZyrec hat seinen Sitz in China und verkauft Produkte, die denen von PLAUD sehr ähnlich sind.

Auch hier würde ich gerne wissen, wo meine Daten gespeichert werden. Server in Europa, in den USA oder in China? Das ist mein Hauptproblem mit dieser Art von Produkten. Die Hersteller können nicht von ihren Nutzern erwarten, dass sie Experten in Sachen Datenrecht und internationales Recht sind. Es liegt in ihrer Verantwortung, klar und zugänglich zu erklären, wie unsere Daten verarbeitet werden.

Was denkt Ihr über den PLAUD NotePin? Findet Ihr diese Art von Produkten relevant?