Prime-Day-Deal: Beliebtester E-Scooter bei Amazon zum Bestpreis

Wir befinden uns bereits in den finalen Stunden des Amazon Prime Day 2022 . Nun haben wir noch einen echt spannenden Deal für Pendler und E-Scooter-Fans gefunden. Denn der beliebteste E-Scooter im Amazon-Katalog ist aktuell zum Bestpreis von 590 Euro erhältlich. Regulär kostet er 799 Euro. Alle Infos zum Roller gibt's in unserem Deal-Check.

Seid Ihr in den letzten Jahren mal in einer etwas größeren Stadt gewesen, dürften Euch die E-Scooter nicht entgangen sein. Die hippen Geräte sind in Innenstädten beliebt, da sie nicht nur umweltfreundlich sind, sondern Euch auch bequem von A nach B bringen. Nun habt Ihr bei Amazon die Möglichkeit, den beliebtesten Elektroroller des Versandriesen für 590 Euro abzugreifen.

Dabei sichert Ihr Euch den E-Scooter zum bisherigen Bestpreis. Bei anderen Anbietern zahlt Ihr aktuell weiterhin den regulären Preis von 799 Euro. Somit spart Ihr Rund 200 Euro beim Kauf des beliebtesten Elektrorollers von Amazon. Da wir das Gerät bisher nicht selbst testen konnten, versuche ich Euch anhand des Datenblattes einen Eindruck vom E-Tretroller zu geben.

Lohnt sich der Kauf des NIU E-Scooters bei Amazon?

Worauf Ihr beim Kauf eines E-Scooters achten müsst, verrät Euch Casi in seinem Elektroroller-Guide. Beim NIU KQi3 Pro könnt Ihr einen ordentlichen smarten Roller bekommen. Dabei erreicht das Gerät maximal 20 Km/h und ist somit in dieser Hinsicht für deutsche Straßen zugelassen. Der Motor erreicht eine Leistung von Maximal 350 Watt und lässt sich binnen sechs Stunden wieder voll aufladen. Das maximale Tragegewicht ist, wie bei vielen Modellen, auf maximal 100 Kg beschränkt.

Natürlich zeigt uns das Datenblatt auch ein paar negative Punkte. So ist der E-Scooter mit seinen 20 Kg recht schwer. Gerade wenn Ihr das Gerät in der Bahn oder dem Bus transportieren wollt, solltet Ihr ein paar Muckis mitbringen – oder wissen, wo die Aufzüge sind. Wenn Ihr darüber hinwegsehen könnt, ist das Angebot allerdings wirklich gut. Denn so günstig dürftet Ihr den beliebtesten E-Scooter auf Amazon nicht mehr bekommen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind E-Scooter interessant für Euch zum Kauf? Oder mietet Ihr Euch die Geräte lieber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!