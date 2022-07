Asus Zenfone 9: Erscheinungsdatum des kompakten Flaggschiffs bestätigt

NEXT PIT TV

Asus hat keine offiziellen Informationen zu den Spezifikationen seines nächsten Smartphone-Flaggschiffs bestätigt. Anfang Juli wurde jedoch ein Werbevideo des Herstellers geleakt, in dem die wichtigsten technischen Daten des Zenfone 9 zu sehen sind.

Der Termin steht fest: Das Zenfone 9 von Asus wird am Donnerstag, dem 28. Juli, enthüllt. Die Flaggschiffreihe von Asus ist vielleicht nicht so mainstreamig wie die von Samsung oder Xiaomi. Aber jedes Jahr bieten die Zenfone-Modelle von Asus ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem seit dem Zenfone 8 einen kompakten Formfaktor, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen.

Das Zenfone 9 soll mit dem High-End-SoC Snapdragon 8+ Gen 1 von Qualcomm ausgestattet sein –, demselben SoC wie beim kürzlich von uns getesteten ROG Phone 6 Pro. Der Akku hat eine Kapazität von 4300 mAh, das Dual-Kamera-Modul wird vom Sony IMX766-Sensor angeführt und verfügt über ein "Gimbal"-Modul. Das dürfte – wie beim Vivo X60 Pro – der Bildstabilisierung dienen.

Der AMOLED-Bildschirm soll eine Diagonale von 5,9 Zoll und eine Bildwiederholungsrate von 120 Hz haben. In dem geleakten Video sind auch Hinweise auf die Zentouch-Technologie zu sehen, die den Power-Button in einen Touch-Button verwandelt, mit dem Ihr per Swipen durch die Infos auf dem Bildschirm scrollt.

Schließlich soll das Zenfone 9 nach IP68 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert sein und auch zwei Stereolautsprecher sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss besitzen. Die vier Farben des Leaks - Rot, Blau, Taupe und Schwarz - sehen ebenfalls ziemlich cool aus.

Was denkt Ihr über die angeblichen Specs des Asus Zenfone 9? Glaubt Ihr, dass kompakte Smartphones immer noch relevant sind, obwohl der Trend nach dem iPhone 13 mini eher abebbte?