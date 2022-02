Wieder verfügbar: PS5 im Stromtarif-Bundle bei E wie einfach

NEXT PIT TV

Der Legende nach hört man sie nachts in den Filialen bekannter Elektronikhändler surren: Die PlayStation 5 ist der Bigfoot der Gaming-Industrie und auch lange nach dem Release kaum zu bekommen. Immer wieder versprechen viele Onlinehändler Verfügbarkeiten und können sie dann doch nicht einhalten. Der Stromanbieter "E wie einfach" verspricht nun Lieferungen in den nächsten 14 Tagen nach Vertragsabschluss. Allerdings kann es auch hier zu Verzögerungen kommen. Wir schauen uns den Deal einfach mal an.

Im neuesten Tarif-Check geht's heute also ausnahmsweise mal nicht um einen Handyvertrag. So ein PS5-Bundle mit Stromtarif ist vielleicht eh deutlich attraktiver, oder? Noch spannender wird es dadurch, dass Ihr bei "E wie Einfach" zur PS5 einen zweiten DualSense-Controller im Wert von knapp 70 Euro sowie zwei Jahre PS-Plus dazubekommt.

PlayStation-5-Bundle mit neuem Ökostrom-Vertrag

Das PS5-Bundle bekommt Ihr im Rahmen eines neuen Stromvertrages beim Anbieter "E wie einfach". Wie Ihr sicher wisst, berechnet sich der monatliche Preis hier nach der Größe Eures Haushaltes, beziehungsweise nach Eurem Verbrauch. Daher ist es nicht ganz so einfach, pauschal monatliche Kosten anzugeben. Ich nehme mich als Einpersonenhaushalt daher als Beispiel meiner nachfolgenden Aufstellung der Kosten.

PS5-Bundle bei "E wie einfach" Einpersonenhaushalt PS5-Bundle bei "E wie einfach" Art des Stroms Ökostrom Vertragslaufzeit 24 Monate Preisgarantie 24 Monate Monatliche Kosten bei Jahresverbrauch von 1.000 kWh 55,49 Euro Kosten für das Bundle bei Direktkauf PS5 in der Digital-Version: 499 Euro

Horizon Forbidden West: 69,99 Euro

Ein Jahr PlayStation Plus: 59,99 Euro 628,98 Euro Einmalige Zuzahlung für das PS5-Bundle 349 Euro Zum Angebot*

Für mich würde der Abschluss des Ökostrom-Vertrags bei "E wie einfach" einen kleinen Aufpreis im Vergleich zu meinem jetzigen Stromanbieter bedeuten. Allerdings habe ich den Verbrauchsregler hier auch ein wenig herunterstellen lassen, um monatlich weniger zu zahlen. Die Zuzahlung von 349 Euro finde ich bei "E wie einfach" etwas hoch.

Den Bildern zufolge gibt's zum Stromtarif die Standard Edition der PS5. Diese kostet laut UVP 499 Euro – beiliegend ist bereits ein DualSense-Controller. Das beiliegende Game kostet laut Preisvergleich derzeit 69,99 Euro und PlayStation Plus für ein Jahr kommt Euch mit knapp 59,99 Euro zu stehen. Die Gesamtkosten für das Bundle belaufen sich somit auf 628,98 Euro. Bei "E wie einfach" spart Ihr somit gerade einmal 279,98 Euro. Der Haken dabei ist, dass immer noch ein wenig ungewiss ist, wie schnell die Konsole dann tatsächlich den Weg zu Euch findet.

Frage in die Runde: Wie findet Ihr das Angebot von "E wie einfach"? Geht die Rechnung für Euch auf, mit gewisser Sicherheit irgendwann eine PS5 zu bekommen? Oder wartet Ihr lieber, bis die Konsole irgendwo vorrätig ist? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

*NextPit erhält bei Einkäufen über die markierten Links eine Kommission. Dies hat keinen Einfluss auf die redaktionellen Inhalte, und für Euch entstehen dabei keine Kosten. Mehr darüber, wie wir Geld verdienen, erfahrt Ihr auf unserer Transparenzseite.