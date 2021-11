PureVPN mit 88 Prozent Rabatt am Singles Day: Nur 1,14 € im Monat!

Wer im Jahr 2021 noch keinen VPN-Anbieter nutzt, der macht was verkehrt! Denn über die verschlüsselten Verbindungen, die auf Wunsch über ferne Länder geleitet werden, surft Ihr anonym und deutlich sicherer. Das ist in Zeiten von Datenschutz-Skandalen und in denen der Verkauf von Nutzerdaten ein Milliardengeschäft ist, Gold wert. Vor einigen Wochen haben wir Euch bereits in unserer VPN-Bestenliste über verschiedene Anbieter informiert.

In diesem Artikel geht es nun um den Anbieter PureVPN, der pünktlich ab dem Singles Day wahnsinnige 88 Prozent Rabatt bietet. Die Gesamtersparnis liegt dabei bei 507,05 Euro und der monatliche Preis sinkt von 9,60 Euro auf nur 1,14 Euro. Als Zahlungsmittel könnt Ihr neben Kreditkarten auch bequem auf PayPal zurückgreifen. Das ist deutlich komfortabler als bei anderen VPN-Anbietern. Und auch sonst hebt sich PureVPN von der Konkurrenz ab.

Über 6.500 Server in 78 Ländern

Eine VPN-Verbindung nutzen die meisten Menschen, um sich im Netz abzusichern oder zum Streamen! Daher sind bei VPN-Anbietern drei Dinge besonders wichtig: Die Art und Qualität der Verschlüsselung, die Anzahl der Server und Standorte und die Erreichbarkeit von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime und Disney+. Auf jeden dieser Punkte gehen wir nun ganz kurz und knapp ein.

Bei PureVPN verbindet Ihr Euch ganz ohne Datenlimits oder Länderbeschränkungen mit über 6.500 Ländern. Dabei habt Ihr die Möglichkeit, Eure Verbindung über 78 verschiedene Länder zu schicken. Das ist dann besonders wichtig, wenn Ihr auf YouTube oder im Netz unterwegs seid und Euch eine Webseite sperrt, da Ihr Euch aus Deutschland verbinden wollt. Sogenanntes Geo-Blocking könnt Ihr also bequem umgehen.

PureVPN bietet für iOS und Android eigene Apps an. / © Screenshot: NextPit

Zusätzlich zum Umleiten über ferne Länder gewinnt Ihr mit PureVPN Sicherheit, da die Verbindung verschlüsselt wird. Hier setzt der VPN-Anbieter auf AES-Verschlüsselung und nutzt dabei 256-Bit-Schlüssel. Zusätzlich lässt Euch der Anbieter zwischen den Protokollen OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP und IKEv2 wählen.

Da VPNs inzwischen am häufigsten für das Streamen genutzt werden, hat PureVPN sich etwas einfallen lassen. So bietet der VPN-Anbieter spezielle Streaming-Servern, welche die Qualität und die Verbindung zu zahlreichen Anbietern garantieren sollen. Hierdurch genießt Ihr dieselbe Qualität, wenn Ihr statt durch den deutschen Netflix-Katalog durch die Filme und Serien der USA schaut. Mehr aus Eurem Streaming-Abonnement holt Ihr dadurch also auch raus!

Bis zu 10 Geräte im Multi-Login und Plattformen

Seid Ihr in Eurer Familie der System-Administrator und verwaltet Notebooks, Tablets und Smartphones? Dann werdet Ihr Euch bei PureVPN über die Multi-Login-Funktion freuen. Denn durch diese ist es möglich, bis zu 10 Geräte gleichzeitig mit den PureVPN-Servern zu verbinden. Durch die Vielzahl an Apps und die verschiedenen Protokolle sind dabei kaum Geräte nicht unterstützt. Zu den Plattformen gehören:

Windows

MacOS

Android

Apple iOS

Google Chrome

Mozilla Firefox

Kodi

AndroidTV

Amazon Fire TV Stick

Sony PlayStation

Microsoft Xbox

WLAN-Router

Auf all diesen Geräten, Browsern, Betriebssystemen oder Plattformen könnt Ihr die Verbindung nach Abschluss des Abonnements bei PureVPN absichern. Besonders die Einrichtung auf Eurem WLAN-Router über das Open-VPN-Protokoll ist praktisch. Denn so sichert Ihr jedes Gerät im Internet ab, das sich über Euer heimisches WLAN verbindet.

So hübsch verbindet sich PureVPN mit den Servern unter MacOS! / © Screenshot: NextPit

Zum Singles Day bis zu 88 Prozent Rabatt

Um nichts zu vergessen: PureVPN unterstützt neben den unzähligen Servern und den vielen Plattformen auch Split-Tunneling, wodurch Ihr nur einen Teil Eures Traffics durch die Tunnelverbindung schickt. Dazu versichert der Anbieter, keine Logdaten zu sammeln und auch einen Internet-Killswitch gibt es. Letzterer kappt Eure Internetverbindung, falls die VPN-Verbindung einmal ausfällt. So werdet Ihr nicht plötzlich sichtbar im Netz, falls mal was schief läuft.

Entscheidet Ihr Euch bis zum 18. November 2021 für PureVPN, sichert Ihr Euch den 5-Jahres-Plan mit 88 Prozent Rabatt. So braucht Ihr Euch um Eure IT-Sicherheit in der nächsten Zeit nicht mehr wirklich zu sorgen. Alternativ gibt es auch 81 Prozent Rabatt auf den 2-Jahres-Plan, wenn Ihr Euch nicht so lange binden wollt. Alle weiteren Preisinformationen und viel mehr findet Ihr auf der oben verlinkten Aktionsseite.