Diese Sicherheits-Kamera kann mehr als alle anderen - jetzt 80 Euro günstiger

Reolink stattet Kamera mit innovativer Nachtsichtfunktion aus

Statt 249,99 Euro kostet die Argus 4 Pro jetzt nur 169,99 Euro

Prime-Day-Angebote auch für weitere Reolink-Kameras

Die Reolink Argus 4 Pro ist die weltweit erste Kamera fürs Smart Home, die auch in völliger Dunkelheit Farben differenzieren kann. Das macht sie zum Gamechanger im Sicherheitsbereich. Die beiden Objektive nehmen Video konstant in 4K-Qualität auf, überblicken 180° in der Breite und greifen auf die innovative ColorX-Technologie zurück. Für den Außeneinsatz ist sie zudem per IP66 vor Wasser geschützt. Ein Solarpanel macht sie beim Anbringungsort flexibel.

ColorX-Technologie von Reolink im Vergleich / © Reolink

Eigentlich kostet die Argus 4 Pro mit Solarpanel im Set 249,99 Euro. Zum Prime Day könnt ihr aber 80 Euro sparen und die erst im Juni erschienene Kamera für 169,99 Euro in den Warenkorb legen.

Weitere Reolink-Produkte im Prime Day Sale

Daneben gibt es aber auch deutlich günstigere Produkte im Prime-Day-Sale von Reolink. Es gibt Kameras mit KI-Objekterkennung für deutlich unter 100 Euro und eine Video-Türklingel, mit der Ihr von Nah oder Fern überblicken könnt, wer gerade an Eurer Tür steht.

Die Prime-Day-Deals sind alle bis zum Abend des 17. Juli gültig. Möglich ist aber, dass die Angebote auch schon vor Ende des Schnäppchen-Festivals vergriffen sind.

